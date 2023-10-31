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ПОЛІТИКА

Блінкен і Остін наполягатимуть на допомозі Ізраїлю та Україні під час виступу в Сенаті – WP

31 жовтня 2023, 15:08
Блінкен і Остін наполягатимуть на допомозі Ізраїлю та Україні під час виступу в Сенаті – WP
Фото: з вільного доступу
Політики повинні будуть розповісти про подальшу стратегію Білого дому щодо підтримки нашої країни та Ізраїлю.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін виступлять у Сенаті перед голосуванням за виділення фінансування на військову допомогу Україні та Ізраїлю, вони повинні розповісти про майбутню стратегію Білого дому. 

Про це повідомляє Washington Post.

Ці доповіді стануть першим маркером того, чи отримає адміністрація Джо Байдена 106 млрд доларів, з яких понад 61 млрд - на допомогу Україні, пише WP.

"У своїх свідченнях в Сенаті Блінкен та Остін наполягатимуть на необхідності надання допомоги Ізраїлю та Україні, наголошуючи на вирішальному значенні цієї підтримки для просування зовнішньополітичних інтересів США", - повідомляє видання. 

Нагадаємо, 30 вересня Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт про тимчасовий бюджет для уряду на 45 днів на тлі потенційного шатдауну. Втім, документ не включає додаткового фінансування для допомоги Україні.

Як наслідок, зараз адміністрація Джо Байдена попросила у Конгресу 106 мільярдів доларів екстрених витрат для України, Ізраїлю та іншої іноземної допомоги. Там сподіваються, що пакетна угода допоможе отримати повну суму, з якої для нашої країни коштів, а саме 61,4 мільярда доларів, повинно вистачити на рік фінансування. Йдеться про щонайменше 45 мільярдів доларів на військові потреби та 16 мільярдів - на економічну та гуманітарну допомогу. 

війнасенатдопомога УкраїніБлінкенОстінХамас: Ізраїль

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