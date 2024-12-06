Блінкен розкритикував виступ Лаврова на засіданні ОБСЄ: "Цунамі дезінформації" та імперські амбіції путіна

"Безпека не може і не має бути односторонньою вулицею, корисною для росії, але не для України" - Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав виступ очільника МЗС рф Сергія Лаврова"зануренням слухачів у цунамі дезінформації". Так він відгукнувся на виступ Лаврова на засіданні Ради міністрів ОБСЄ , де він відверто брехав щодо російської агресивної війни проти України, і при цьому не хотів слухати нічиєї думки.

"Я шкодую, що наш колега, Лавров, залишив залу, не проявивши ввічливості вислухати нас так, як ми вислухали його. Звісно, наш російський колега дуже майстерно занурює слухачів у цунамі дезінформації. Я не стану детально аналізувати все, що він сказав, але відзначу лише два моменти", - відреагував Блінкен на брехню російського міністра, передає Укрінформ.

Зокрема, він вказав на слова Лаврова про "неподільність безпеки".

"Це – правильно, але вона не може і не повинна бути односторонньою вулицею, корисною для росії, але не для України. Давайте не будемо обманювати себе і не дозволяти йому чи комусь іншому вводити нас в оману. Це – не про безпеку росії й ніколи не було про неї. Це – про імперський проєкт путіна стерти Україну з мапи", - сказав Блінкен.

На цьому тлі американський держсекретар вказав на висловлювання самого російського диктатора, зроблені ним неодноразово в бік України. Він нагадав, як Путін ще у 2008 році на саміті НАТО говорив, що Україна не є державою, а пізніше у 2014 році, після незаконної анексії Криму, стверджував, що росіяни і українці – це "один народ". Пізніше у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням рф в Україну, путін ще раз відкинув ідею окремого українського народу і нації, а кілька місяців тому знову називав Україну "штучною державою".

"Ось про що йдеться. І так було завжди. І саме тому ми повинні рішуче протистояти цьому", - наголосив Блінкен.

Також він прокоментував висловлювання глави МЗС російської держави-агресора про суверенне право кожної країни-члена робити свій власний вибір. "Це – саме те, про що йдеться: суверенне право України та українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в москві та за неї", - підкреслив американський держсекретар.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга не чув "цунамі дезінформації" Лаврова - він вийшов з зали пленарних засідань за хвилину до його виступу. Разом з ним покинули залу декілька дипломатів з різних країн. Але й Лавров не витримав напруги у залі і вийшов після свого виступу, що й відзначив у своїх словах Блінкен.