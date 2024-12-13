Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом
13 грудня 2024, 12:10
Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені
У четвер, 12 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом: вони поспілкувалися про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.
Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини у Х (Twitter).
Як зазначається, Блінкен зустрівся із Ердоганом у четвер, 12 грудня. Під час зустрічі були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною і США, останні події в Сирії, глобальні та регіональні питання.
Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені.
Турецький лідер заявив, що країна з самого початку виступає за захист територіальної цілісності, єдності та унітарного устрою Сирії, і що міжнародне співтовариство має працювати разом над відновленням і розбудовою інститутів у Сирії.
Окрім цього, він проінформував держсекретаря США щодо майбутніх превентивних заходів проти всіх терористичних організацій, особливо таких як: Робітнича партія Курдистану, Курдська Партія Демократичний союз, національна армія Сирійського Курдистану та ІДІЛ, що діють в Сирії.
На зустрічі були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, директор із комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Килич та особистий секретар президента Хасан Доган.