Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом

Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені

У четвер, 12 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом: вони поспілкувалися про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.

Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини у Х (Twitter).

Як зазначається, Блінкен зустрівся із Ердоганом у четвер, 12 грудня. Під час зустрічі були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною і США, останні події в Сирії, глобальні та регіональні питання.

Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені.