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Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом

13 грудня 2024, 12:10
Блінкен та Ердоган обговорили ситуацію в Сирії та боротьбу з тероризмом
Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені
У четвер, 12 грудня, державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом: вони поспілкувалися про поліпшення відносин між країнами і останні події у Сирії.
 
Про це повідомив директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини у Х (Twitter).
 
Як зазначається, Блінкен зустрівся із Ердоганом у четвер, 12 грудня. Під час зустрічі були обговорені двосторонні відносини між Туреччиною і США, останні події в Сирії, глобальні та регіональні питання.
 
Ердоган запевнив Блінкена, що зусилля Туреччини, спрямовані на поліпшення турецько-американських відносин у всіх сферах, будуть продовжені.
 
Турецький лідер заявив, що країна з самого початку виступає за захист територіальної цілісності, єдності та унітарного устрою Сирії, і що міжнародне співтовариство має працювати разом над відновленням і розбудовою інститутів у Сирії. 
 
Окрім цього, він проінформував держсекретаря США щодо майбутніх превентивних заходів проти всіх терористичних організацій, особливо таких як: Робітнича партія Курдистану, Курдська Партія Демократичний союз, національна армія Сирійського Курдистану та ІДІЛ, що діють в Сирії.
 
На зустрічі були присутні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, директор із комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун, головний радник президента з питань зовнішньої політики та безпеки Акіф Килич та особистий секретар президента Хасан Доган.

 

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