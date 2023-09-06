Блінкен відвідав Київ у ключовий момент для відносин між Україною та США – WSJ

Чиновник Держдепартаменту, який приїхав з Блінкеном, пояснив, на якій допомозі зосередиться Вашингтон зараз.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України в середу з візитом, спрямованим на те, щоб продемонструвати підтримку Вашингтона на тлі повільного контрнаступу і невдоволення деяких республіканців рівнем американської підтримки.

Очікується, що Блінкен оголосить про передачу допомоги на понад 1 мільярда доларів і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Він також зустрінеться з українським прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Блінкену довелося здійснити довгу подорож літаком з Вашингтона, а потім потягом до Києва в ключовий момент для боротьби України проти агресії росії. Це візит найвищого рівня після лютневої неоголошеної появи в українській столиці президента Джо Байдена.

Про це пише Wall Street Journal.

"Українські війська борються за прорив російських укріплень на півдні країни, але навіть успішний прорив лінії фронту буде лише початком. Високопосадовець Держдепартаменту, який подорожує з Блінкеном, сказав, що цей візит відбувається в "ідеальним час для нас, щоб узгодити з українським урядом всі основні пріоритети, які є у них і які у нас спільні"", - пише видання, додаючи, що значна частина нового пакету допомоги буде спрямована на невійськову підтримку.

Тим часом американські та українські офіційні особи ведуть кулуарні дебати щодо стратегії і тактики контрнаступу Києва. Американські військові закликають українську сторону повернутися до операцій об’єднаних сил, проводити які солдатів ЗСУ вчили на базах союзників у Європі. Також в США хочуть, щоб українські сили сконцентрувати свої сили саме на південному напрямку, щоб спробувати прорвати російську оборону і просунутися до Азовського моря.

"Ви побачите продовження наших зусиль, спрямованих на забезпечення України всим необхідним для цієї фази битви, що, як ви бачили на місцях, включає в себе матеріальну частину не лише для нанесення ударів, але й для прориву через ці дійсно жорстокі лінії оборони, які збудували росіяни", - сказав виданню чиновник Держдепартаменту.

"Протиповітряна оборона теж залишається високим пріоритетом", - додав він.

Чиновник, який подорожує разом з Блінкеном, відзначив "деякі вражаючі успіхи, зокрема, на півдні, а також на сході за останні дні і тижні".