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Якщо не виділити кошти Україні – путін отримає дозвіл діяти безкарно – Блінкен

06 грудня 2023, 14:12
Якщо не виділити кошти Україні – путін отримає дозвіл діяти безкарно – Блінкен
Twitter
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про необхідність продовжувати підтримувати Україну, щоб росія зазнала поразки у своїй агресії.

Про це пише Європейська правда

"Ми повинні забезпечити досягнення успіху Україною. Ми повинні забезпечити, щоб росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путін отримає дозвіл діяти безкарно, а це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", - заявив Блінкен. 

Він також зауважив необхідність додаткового фінансування для Ізраїлю і мирних мешканців Гази.

Сьогодні стало відомо, що в Сенат США внесли бюджетний запит на $111 млрд

Нагадаємо, що в середині листопада Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні.

 

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