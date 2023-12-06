Якщо не виділити кошти Україні – путін отримає дозвіл діяти безкарно – Блінкен
Про це пише Європейська правда.
"Ми повинні забезпечити досягнення успіху Україною. Ми повинні забезпечити, щоб росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путін отримає дозвіл діяти безкарно, а це відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу", - заявив Блінкен.
Він також зауважив необхідність додаткового фінансування для Ізраїлю і мирних мешканців Гази.
Сьогодні стало відомо, що в Сенат США внесли бюджетний запит на $111 млрд.
Нагадаємо, що в середині листопада Сенат США ухвалив законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без допомоги Україні.