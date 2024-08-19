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ПОЛІТИКА

Блінкен заявив про "вирішальний момент" для переговорів про припинення вогню в Газі

19 серпня 2024, 09:41
Блінкен заявив про
Фото: Укрінформ
Він закликав усі сторони конфлікту довести процес до кінця.

Останні дипломатичні зусилля Вашингтона щодо досягнення угоди про припинення вогню в Газі можуть виявитися "можливо, найкращою, а можливо, й останньою можливістю" для врегулювання конфлікту.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє Reuters.

Він закликав усі сторони конфлікту довести процес до кінця.

Переговори щодо припинення вогню, які тривають уже кілька місяців, мають відновитися цього тижня в Каїрі, після дводенної зустрічі в Досі минулого тижня.

Блінкен наголосив, що США посилюватимуть дипломатичний тиск на переговірників з метою домогтися прориву до кінця тижня.

"Це вирішальний момент... Настав час усім сказати "так" і не шукати виправдань, щоб сказати "ні", - зазначив Блінкен перед зустріччю з президентом Ізраїлю Ісааком Херцогом.

Попри місяці переговорів, посередникам - Катару, США та Єгипту - поки що не вдалося усунути розбіжності між сторонами, і конфлікт у Газі триває. Хамас звинувачує прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху в зриві переговорів і затримці досягнення угоди, що наражає ізраїльських заручників у Газі на небезпеку.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вдев'яте вирушив до Ізраїлю з 7 жовтня. 

БлінкенСектор Гази

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