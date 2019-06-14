Блогери і зірки Instagram масово піаряться на Чорнобилі після виходу фільму

Щоб отримати більше лайків і спровокувати своїх підписників, фотографуються топлес біля зруйнованого атомного реактора. Показують прес, знявши протирадіаційний костюм. Під такими фото мало історичних відомостей про те, що ж насправді сталося в Чорнобилі.

Сайт Sad and Useless опублікував добірку з Instagram, де показав, як безтурботні блогери з посмішками позують на місці величезної людської трагедії, не розуміючи, що наражають на небезпеку не стільки себе, прибувши в зону все ще заражену радіацією, скільки свої душі, які виявилися нездатні до співпереживання, інформує DT.ua.

"Завдяки популярності чорнобильського серіалу відомі особи Instagram тепер ризикують своїм здоров'ям і нешанобливо ставляться до жертв чорнобильської ядерної катастрофи, щоб залучити більше послідовників. Ми дійсно живемо в дивний час..." - написали автори.

"Ви б вирушили в зону бойових дій або в місто після пожежі і розмістили б фотографії зі спаленими будинками, подібними цим? Ні, тому що це вкрай нешанобливо стосовно людей, які там померли і постраждали, втратили свої будинки і залишили там свої спогади. Ці інстаграмери дрібні і грубі", - написав анонімний коментатор.

"Я просто не можу навіть про це... Ви не можете просто зайти в Прип'ять або на завод, ви повинні пройти контрольні пункти і, як правило, мати гіда (якого ви можете найняти). А випромінювання в районах, де вони знаходяться, є відносно "безпечним" рівнем для коротких впливів (завдяки всім людям, які загинули, щоб це відбулося). Тому, якщо вони не залишаться там протягом тривалого періоду часу, вони, ймовірно, не будуть страждати від непоправного збитку (крім пошкодження мозку, яке вони вже мають при зйомці таких неповажних і неприємних знімків...)."

Проте люди розуміють, що у світі, на жаль, є безліч тих, для кого біда - лише можливість зробити вигідний знімок:

"Якщо ви зайдете в Instagram, ви побачите, що насправді там повно таких фотографій, ще до запуску серії. Попри це, деякі пози нешанобливі, але ви знайдете такі пози з будь-якого місця лиха на цій Землі. Освенцим? Музей Голокосту? Пам'ятник Хіросімі? Як тільки ви це називаєте - відразу отримуєте ось таке!".

Серіал "Чорнобиль" розповідає про події 1986 року, коли біля міста Прип'ять вибухнула Чорнобильська атомна електростанція. У шоу показують події перших секунд і днів після вибуху, те, як проходила ліквідація наслідків аварії, і долі людей, які в ній брали участь. Серіал складається з п'яти серій.

Серіал "Чорнобиль", виробництвом якого займаються канали НВО і Sky, за даними International Movie Data Base став найбільш рейтинговим шоу в історії. За даними Forbes, серіал отримав оцінку 9,7 з 10 можливих за підсумками голосування 52 тисяч користувачів.

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Нагадаємо, КМДА хоче запустити туристичний маршрут по локаціях зйомок серіалу "Чорнобиль".