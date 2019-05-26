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Блок Меркель виграв вибори в Європарламент у Німеччині, але з рекордно низьким результатом, - екзит-пол

Альянс ХДС/ХСС отримує 28,2% голосів. Це найгірший результат з 1979 року, коли відбулися перші вибори до ЄП
Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.
Блок Меркель виграв вибори в Європарламент у Німеччині, але з рекордно низьким результатом, - екзит-пол Фото: AFP

Про це свідчить екзит-пол німецької суспільної телекомпанії ZDF, повідомляє Die Welt.

Так, альянс ХДС/ХСС отримує 28,2% голосів. Це найгірший результат з 1979 року, коли відбулися перші вибори до ЄП. Для прикладу, у 2014 році блок отримав 35,4%.

Друге місце вперше отримують "Зелені" з результатом 20,8%. Далі йдуть Соціал-демократична партія Німеччини (СДН) - 15,5% та правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD) - 10,9%.

Результати іншого екзит-полу - телеканалу ARD - суттєво не відрізняються. Так, блок Меркель отримує 28,8%, "Зелені" - 20,6%, СДН - 15,5%, AfD - 10,8%.

В Австрії праворадикальна Австрійська партія свободи, по якій вдарив скандал із відеозаписом розмови лідера партії Гайнца-Крістіана Штрахе з "багатою росіянкою", суттєво погіршила свої результати в порівнянні з останніми виборами в національний парламент: тоді партія набрала 26,7%, а зараз екзит-поли дають їй 17,5%.

Зазначимо, що Німеччина має найбільше представництво в Європарламенті — від неї оберуть 96 депутатів.

Нагадаємо, що вибори в Європарламент розпочалися 23 травня і завершуються сьогодні, 26 травня. В останній день голосує 21 країна Євросоюзу.

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26 05 2019 22:55
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