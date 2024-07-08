Блок Орбана отримав достатню підтримку, щоб утворити фракцію в Європарламенті – Politico

Новий правий альянс прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана отримав достатню підтримку для того, щоб стати офіційною ультраправою групою в Європейському парламенті.

Про долучення до фракції заявила бельгійська партія. Перед нею подібні рішення оприлюднили нідерландські та іспанські ультраправі. Таким чином збільшується до семи кількість країн ЄС, представлених в нещодавно запущеному альянсі Орбана "Патріоти за Європу".

Це означає, що альянс має право сформувати новву праву фракцію Європейського парламенту.

За правилами група має складатися з 23 євродепутатів із семи країн. Такі обʼєднання отримують фінансові та процедурні переваги.

Національне об’єднання Франції може стати ще одним союзником після другого туру парламентських виборів у Франції. Ліга Італії на чолі з Маттео Сальвіні також висловила інтерес до нового руху, але не підтвердила свою участь.

З утворенням нової фракції Орбан претендує на те, щоб стати домінуючою правою силою в парламенті ЄС. Окрім кампанії за консервативні сімейні цінності та проти імміграції, група намагатиметься припинити європейську підтримку захисту України від вторгнення росії.