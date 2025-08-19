Bloomberg: Київ отримає надійні гарантії безпеки від США та ЄС перед самітом з путіним

За словами джерел видання, гарантії передбачатимуть зміцнення збройних сил України без обмежень чисельності або інших обмежень, які могла б вимагати росія у рамках мирної угоди.

США та ЄС готують гарантії безпеки для України перед можливим самітом перезидента Володимира Зеленського та диктатора рф владіміра путіна. Адміністрації працюють над зміцненням оборонних можливостей Києва без обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами людей Bloomberg, знайомих із цим питанням, офіційні особи США та Європи "негайно працюватимуть" над наданням Україні надійних гарантій безпеки, щоб відкрити шлях для можливої знакової зустрічі президента Зеленського та путіна.

За словами джерел видання, гарантії передбачатимуть зміцнення збройних сил України без обмежень чисельності або інших обмежень, які могла б вимагати росія у рамках мирної угоди.

На саміті у Білому домі президент США Дональд Трамп, Зеленський та європейські лідери підтвердили готовність США підтримувати безпеку Києва, що розвіяло частину побоювань української та європейської сторін щодо позиції Вашингтона після переговорів з путіним на Алясці.

Державний секретар США Марко Рубіо стане очільником робочої групи радників з національної безпеки та представників НАТО, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України.

Гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів, а саме військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Джерела медіа серед європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів, додали, що США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американських військ на територію України.

У Білому домі відмовились від коментарів для The Wall Street Journal. Пресслужба Рубіо не відповіла на запит журналістів.

Під час переговорів у Білому домі Зеленський та Трамп обговорювали гарантії безпеки для України, включно з пакетом українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 млрд. Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні зазначила, що сторони розглянуть гарантії на кшталт статті 5 статуту НАТО, а Трамп підтвердив, що США координуватимуть підтримку європейських країн.