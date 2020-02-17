БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Якщо прогноз про рекордно низький ріст ВВП Китаю буде правильним, період слабшого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами до Китаю, зокрема, є Австралія, Південна Корея і Бразилія", - пише видання.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю
Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі
Фото: Інтерфакс
Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія, повідомляє "Економічна правда".
"Якщо прогноз про рекордно низький ріст ВВП Китаю буде правильним, період слабшого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами до Китаю, зокрема, є Австралія, Південна Корея і Бразилія", - пише видання.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що у Франції вважають, що спалах китайського коронавірусу може сповільнити світову економіку на 0,2%
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