Bloomberg назвав країни, які можуть найбільше постраждати від скорочення імпорту Китаю

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі

"Якщо прогноз про рекордно низький ріст ВВП Китаю буде правильним, період слабшого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами до Китаю, зокрема, є Австралія, Південна Корея і Бразилія", - пише видання.

Зростання ВВП Китаю у першому кварталі 2020 року через коронавірус може скоротитись до 4,5% у річному вимірі - від цього можуть постраждати країни, які найбільше експортують до Китаю, - зокрема, Австралія, Південна Корея і Бразилія, повідомляє "Економічна правда".

"Якщо прогноз про рекордно низький ріст ВВП Китаю буде правильним, період слабшого імпорту Китаю вплине на його торгових партнерів. Основними країнами-експортерами до Китаю, зокрема, є Австралія, Південна Корея і Бразилія", - пише видання.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що у Франції вважають, що спалах китайського коронавірусу може сповільнити світову економіку на 0,2%