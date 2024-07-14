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Bloomberg проаналізував як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США

14 липня 2024, 15:17
Bloomberg проаналізував як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США
Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину "іконографії" ексочільника США Дональда Трампа. 

Про це пише Bloomberg.

Трамп стверджує, що куля пробила верхню частину його правого вуха. Його фото з піднятим над головою кулаком і закривавленим правим вухом в оточенні агентів Секретної служби США вже заполонили всі соціальні мережі й телебачення. Прихильники республіканця, багато з яких вважали його мучеником ще задовго до стрілянини в суботу, розцінили ці фотографії як метафору стійкості експрезидента.
 
Кілька потенційних кандидатів у віце-президенти й сенатори висловили свою підтримку республіканцю й поділилися фотографіями з місця події. Також повідомлення про підтримку Трампа опублікував у соцмережі Х мільярдер Ілон Маск. Західні лідери засудили насильство на мітингу.
 
Стрілянину засудив також і президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття близьким загиблого учасника мітингу та побажав Трампу швидкого одужання.
 
Неофіційний радник і лобіст Трампа Девід Урбан, який допомагав йому з кампанією в Пенсильванії у 2016 році, вважає, що цей інцидент об'єднає американців навколо колишнього президента.
 
"Дональд Трамп – боєць. Це фото стане знаковим", – переконує він.
 

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Дональд Трампзамахвійна в Україніросія окупанти

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