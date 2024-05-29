Bloomberg: путін призначив свого колишнього охоронця на важливу державну посаду в росії

Держрада - це орган, відповідальний за розробку "стратегічних цілей та завдань внутрішньої та зовнішньої політики".

Президент владімір путін призначив Олексія Дюміна, який колись був його особистим охоронцем, секретарем Держради.

Про це повідомляє Bloomberg.

Держрада - це орган, відповідальний за розробку "стратегічних цілей та завдань внутрішньої та зовнішньої політики", об'єднує кремлівських та урядових чиновників з депутатами та регіональними чиновниками.

Дюміна було переведено до кремля як помічника президента з посади губернатора Тульської області внаслідок перестановки, яку 71-річний путін провів цього місяця після своєї інавгурації на п'ятий президентський термін.

З 1999 року він служив в особистій охороні путіна, став одним із його найближчих охоронців, а одного разу заявив, що нібито врятував президента від ведмедя. Дюмін також входить до близького кола чиновників, які грають із путіним у хокей.

Він був заступником начальника відділу спеціальних операцій російської військової розвідки ГРУ, який відіграв важливу роль у захопленні путіним Криму в 2014 році. Колишній заступник міністра оборони Дюмін перебуває під міжнародними санкціями за свою роль у вторгненні росії до України.

Державна рада відігравала здебільшого церемоніальну роль, поки путін не зміцнив її владу, змінивши конституцію у 2020 році, дозволивши собі ще два терміни, щоб залишатися президентом до 2036 року.

Підвищення Дюміна послідувало за рішенням президента усунути з посади міністра оборони давнього союзника Сергія Шойгу. Шойгу було призначено секретарем Ради безпеки росії, а путін призначив колишнього першого віце-прем'єра Андрія Білоусова, економіста, міністром оборони.

Раніше повідомлялось, що президент рф владімір путін почав масштабні кадрові чистки в оборонних відомствах. Рішенням путіна дивують навіть його оточення.