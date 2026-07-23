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Bloomberg: росія оголосила свої води в Чорному морі небезпечними через українські дрони

23 липня 2026, 19:14
Bloomberg: росія оголосила свої води в Чорному морі небезпечними через українські дрони
Фото: прес-служба Чорноморського Флоту
Відповідне попередження російське Міноборони опублікувало для всіх суден, що перебувають у виключній економічній зоні рф у Чорному морі.

росія оголосила небезпечними для судноплавства свої води у Чорному морі, пояснивши це загрозою атак українських безпілотників і морських дронів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідне попередження російське Міноборони опублікувало для всіх суден, що перебувають у виключній економічній зоні рф у Чорному морі. У відомстві заявили, що ризики пов'язані з можливими ударами українських безпілотних літальних апаратів та морських безекіпажних катерів.

Заява москви пролунала на тлі активізації українських атак на російську морську логістику. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише з 8 по 20 липня було уражено щонайменше 124 судна, пов'язані з росією, зокрема 89 танкерів.

Водночас Сили безпілотних систем продовжують спеціальну операцію "МоЛоЧКа". За офіційними даними, з початку липня українські військові уразили вже майже 200 російських плавзасобів, а лише протягом двох діб під удар потрапили 13 суден тіньового флоту. Саме після цих атак росія оголосила свої води в Чорному морі небезпечними для цивільного судноплавства.

Чорне моресуднаросія окупанти

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