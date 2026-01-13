Bloomberg: росія посилила атаки на цивільних українців під час спроб США просунути мирні переговори

путін не сприймає мирні переговори серйозно.

росія посилила атаки на цивільне населення України після того, як президент США Дональд Трамп почав активно працювати над припиненням війни, свідчить перша комплексна оцінка жертв у 2025 році, проведена європейськими урядами, з якою ознайомилося видання Bloomberg.

За даними аналізу, у 2025 році внаслідок російських атак загинули близько 2400 мирних жителів України, ще майже 12 000 отримали поранення — це на 30% більше, ніж у 2024 році. Загальна кількість загиблих цивільних з початку повномасштабного вторгнення росії становить близько 15 000 осіб, понад 40 000 отримали поранення. Серед жертв — 758 дітей, ще 2445 дістали поранення.

Bloomberg зазначає, що часові рамки свідчать про посилення атак саме під час спроб адміністрації Трампа просунути мирні переговори. Понад 2000 смертей серед цивільних сталися після телефонної розмови Трампа з Путіним у березні 2025 року, коли було домовлено про початок переговорів щодо припинення вогню.

У другій половині року, особливо після серпневої зустрічі Трампа з путіним в Анкориджі, росія щомісяця запускала близько 5300 безпілотників у напрямку України — у п’ять разів більше, ніж середньомісячно у 2024 році. З часу появи повідомлень про 28-пунктовий план щодо припинення війни росія здійснила понад 9000 атак безпілотниками та 350 ракет, у результаті чого загинули понад 220 цивільних осіб.

Європейські чиновники наголошують, що ці дані свідчать про те, що Кремль не сприймає мирні переговори серйозно і використовує ескалацію насильства як важіль впливу, щоб тиснути на Україну та демонструвати готовність посилити тиск на цивільне населення.

Моніторингова місія ООН підтвердила ці цифри: станом на 12 січня 2026 року загинули 2514 цивільних, 12 142 отримали поранення, при цьому люди похилого віку постраждали непропорційно, адже багато з них залишаються у селах на лінії фронту.

Європейські уряди вважають, що посилення атак є сигналом росії про готовність підірвати моральний дух українців та посилити тиск на мирні переговори.