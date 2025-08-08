Bloomberg: російську нафту почали пропонувати Китаю зі значними знижками через скорочення закупівель Індії

рф змушена шукати інших покупців.

російську нафту Urals в кінці минулого тижня із постачанням у жовтні почали пропонувати китайським НПЗ за значно нижчими цінами від існуючого ринкового рівня.

При це повідомляє Bloomberg із посиланням на трейдерів.

Знижки на російську нафту спровокувало рішення державних нафтопереробних підприємств Індії скоротити закупівлі російської нафти. Адже НПЗ Індії почали розглядати інших продавців нафти через невдоволення президента США Дональда Трампа співпрацею Індії з рф.

В результаті, вивільнені обсяги можуть піти до Китаю, що є найбільшим покупцем російської нафти морем і сушею, однак аналітики застерігають, що Пекін навряд чи "поглине" всі барелі, від яких відмовиться Нью-Делі.

Крім того, Китай традиційно закуповує східний сорт нафти ESPO, яка добувається та відвантажується на сході рф. Водночас нафта сорту Urals, яка експортується із західних портів рф, є нетиповою для китайських НПЗ, а далека відстань та дорогий фрахт є додатковими факторами стримування попиту на неї.

Водночас, за даними агентства, минулого місяця китайська нафтопереробна компанія Shandong Yulong Petrochemical уже здійснювала рідкісну купівлю Urals, вірогідно для тестування.

Дві найбільші державні нафтопереробні індійські компанії – Indian Oil Corp (IOC) та Bharat Petroleum (BPCL) – законтрактували на спотовому ринку, як мінімум, 22 млн барелів неросійської нафти для постачання у вересні–жовтні. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що дані компанії майже не купували нафти на спотовому ринку з 2022 року, коли почали активно скуповувати російську нафту за низькими цінами.