Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Bloomberg: російську нафту почали пропонувати Китаю зі значними знижками через скорочення закупівель Індії

08 серпня 2025, 17:44
Bloomberg: російську нафту почали пропонувати Китаю зі значними знижками через скорочення закупівель Індії
рф змушена шукати інших покупців.

російську нафту Urals в кінці минулого тижня із постачанням у жовтні почали пропонувати китайським НПЗ за значно нижчими цінами від існуючого ринкового рівня.

При це повідомляє Bloomberg із посиланням на трейдерів.

Знижки на російську нафту спровокувало рішення державних нафтопереробних підприємств Індії скоротити закупівлі російської нафти. Адже НПЗ Індії почали розглядати інших продавців нафти через невдоволення президента США  Дональда Трампа співпрацею Індії з рф. 

В результаті, вивільнені обсяги можуть піти до Китаю, що є найбільшим покупцем російської нафти морем і сушею, однак аналітики застерігають, що Пекін навряд чи "поглине" всі барелі, від яких відмовиться Нью-Делі.

Крім того, Китай традиційно закуповує східний сорт нафти ESPO, яка добувається та відвантажується на сході рф. Водночас нафта сорту Urals, яка експортується із західних портів рф, є нетиповою для китайських НПЗ, а далека відстань та дорогий фрахт є додатковими факторами стримування попиту на неї.

Водночас, за даними агентства, минулого місяця китайська нафтопереробна компанія Shandong Yulong Petrochemical уже здійснювала рідкісну купівлю Urals, вірогідно для тестування. 

Дві найбільші державні нафтопереробні індійські компанії – Indian Oil Corp (IOC) та Bharat Petroleum (BPCL) – законтрактували на спотовому ринку, як мінімум, 22 млн барелів неросійської нафти для постачання у вересні–жовтні. Про це пише Reuters.

Видання зазначає, що дані компанії майже не купували нафти на спотовому ринку з 2022 року, коли почали активно скуповувати російську нафту за низькими цінами. 

КитайІндіясанкціїДональд ТрампНПЗнафта рф

Останні матеріали

Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Політика
Зустріч Трампа з путіним. П'ять сценаріїв завершення російсько-української війни – CNN
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 14:22
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Політика
путін отримав чого прагнув – зустріч із Трампом. Україні не варто сподіватися на мир – Тімоті Еш
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 11:24
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Політика
Запросіть Велику Британію на мирні переговори. Інакше Зеленський буде зазнавати утисків – Бен Воллес
Переклад iPress – 08 серпня 2025, 07:54
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Політика
Гельсінський процес. Як болісна угода ознаменувала завершення Холодної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:52
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Політика
Найбільша проблема Європи – не Трамп. Деморалізуючий песимізм еліти як самореалізуюче пророцтво – Мінна Аландер
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 11:16
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Технології
Ефективність IRIS-T у протидії балістичним ракетам. Та уроки України зі швидкої адаптації – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 серпня 2025, 01:09
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється