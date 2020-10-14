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Blue Origin запустила ракету для тестування посадки на Місяці

На борту New Shepard встановлено 12 наукових приладів
Аерокосмічна компанія Blue Origin, що належить одному з найзаможніших людей світу Джефу Безосу, здійснила успішний запуск в суборбітальний політ багаторазової ракети New Shepard для випробування компонентів майбутньої посадкової системи на Місяці
Blue Origin запустила ракету для тестування посадки на Місяці Ракета

Запуск відбувся 13 жовтня з космодрому у Західному Техасі о 16:36 за київським часом. Після відокремлення від носія капсула м'яко повернулася за допомогою парашуту на Землю, а ракета-носій здійснила «бездоганну» вертикальну посадку.

На борту New Shepard встановлено 12 наукових приладів, зокрема апаратура NASA, яка буде забезпечувати процес посадки космічного корабля на поверхню Місяця. Це демонстраційна система датчиків сходження з орбіти, спуску і посадки, які розміщені на зовнішній стороні ракети.

«Експеримент дозволить перевірити, як взаємодіють ці технології (датчики, комп'ютери і алгоритми) у визначенні місця розташування корабля і швидкості при наближенні до Місяця, які дадуть можливість здійснити посадку на поверхню Місяця в межах 100 м від заздалегідь наміченої точки», - повідомляли раніше представники компанії Blue Origin.

Сьогоднішня випробувальна місія під назвою NS-13 стала сьомим поспіль випробувальним польотом ракети та 13-м польотом в рамках програми New Shepard від Blue Origin.

Приватна космічна компанія, заснована в 2000 році гендиректором Amazon Джефом Безосом, планує використовувати New Shepard для запуску комерційних поїздок пасажирів у суборбітальний космос. Однак пілотованого польоту компанія поки що не проводила.

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14 10 2020 16:51
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