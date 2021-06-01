Близько 27 тис. правоохоронців стежитимуть за порядком в Україні на Різдво

Понад 25 тисяч співробітників поліції та 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії стежитимуть за порядком в Україні в період Різдвяних свят.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ СергіЯ Ярового.

"За підрахунками правоохоронців, у святкових заходах з нагоди Різдва планують узяти участь близько 600 тисяч громадян. На свято Різдва Христового до забезпечення порядку та безпеки будуть залучені понад 25 тисяч поліцейських та 1,5 тисячі військовослужбовців Національної гвардії", - цитує Ярового прес-служба МВС.

За його словами, з 6 по 11 січня на посилений режим служби переведено й підрозділи ДСНС. Зазначається, що на цілодобовому чергуванні перебуватимуть близько 7 тис. рятувальників і понад 2 тис. одиниць техніки, а також вісім повітряних суден ДСНС, зокрема літак АН-26 у медичному варіанті в аеропорту "Київ" ім. І.Сікорського.

У міністерстві зазначили, що впродовж новорічної доби на в'їзд і виїзд з України прикордонники оформил 31,6 тис. громадян.

"Зокрема, в нашу державу в'їхали 20,4 тис. осіб, а з України виїхали 11,2 тис. осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 9,4 тис. транспортних засобів", - зазначили у відомстві.

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