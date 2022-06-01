BMW «навчила» електрокар миттєво змінювати колір

Ще минулого місяця компанія підтвердила, що презентує на виставці автомобіль, який може змінювати колір кузова одним натиском кнопки. Утім, у BMW поки не розповіли, як саме працює ця технологія

Німецький виробник автомобілів компанія BMW презентувала на виставці «CES 2022» новий електрокар: кросовер iX з інноваційною схемою забарвлення.Німецький виробник автомобілів компанія BMW презентувала на виставці «CES 2022» новий електрокар: кросовер iX з інноваційною схемою забарвлення.

Про це йдеться у відео Out of Spec Studios.

На кадрах показано, як iX спочатку змінює колір з темно-сірого на білий, а потім плавно переливається сірими відтінками. Зазначається, що забарвлення автомобіля є чутливим до температури, тому BMW привезла «запасний» автомобіль на випадок перегріву або переохолодження моделі.

Ще минулого місяця компанія підтвердила, що презентує на виставці автомобіль, який може змінювати колір кузова одним натиском кнопки. Утім, у BMW поки не розповіли, як саме працює ця технологія.

Як повідомляв Укрінформ, німецький автовиробник представив новий автомобіль 2022 BMW 2-Series Coupe.