BNPL, розстрочка, мікропозика: три продукти, три різні логіки — що підходить саме вам

Зовні вони конкурують за один і той самий гаманець. По суті — вирішують різні завдання, коштують по-різному й адресовані різним ситуаціям. Плутанина між ними обходиться позичальнику дорожче, ніж сам відсоток.

Споживче кредитування останніми роками перестало бути однорідним ринком. Там, де ще десять років тому був вибір між кредитною карткою й банківською розстрочкою, сьогодні на касі — і фізичній, і онлайн — конкурують щонайменше три несхожі моделі. BNPL підхоплює покупця в момент оплати, розстрочка прив'язується до конкретного товару, мікропозика видає готівку без прив'язки до чого-небудь. Спільне в них лише те, що всі троє дають гроші наперед. Далі логіка розходиться — і саме на цих розбіжностях позичальник найчастіше й спотикається.

Спільний знаменник — і де він закінчується

Усі три продукти закривають один розрив: між моментом, коли гроші потрібні, і моментом, коли вони будуть. Але вбудовані вони в різні точки споживчого циклу, і це визначає майже все — вартість, суму, строк і те, наскільки легко в них зайти.

BNPL і розстрочка живуть усередині покупки. Вони не існують окремо від товару: ви не берете BNPL «просто так», ви ділите на частини конкретний чек. Мікропозика влаштована протилежно — це гроші як такі, без цільового призначення. Ця відмінність здається технічною, та насправді вона первинна. Продукт, прив'язаний до товару, і продукт, що видає вільну готівку, працюють за різними економічними правилами й несуть різний ризик — і для кредитора, і для того, хто позичає.

BNPL: логіка вбудованого платежу

Buy Now, Pay Later — це поділ покупки на кілька рівних частин, як правило три-чотири, з коротким горизонтом у кілька тижнів чи місяців. Класична конструкція для покупця безвідсоткова: ви платите рівно стільки, скільки коштує товар, розбивши суму в часі.

Питання, яке тут виникає першим, — за чий рахунок безкоштовно. Відповідь: за рахунок продавця. Економіка BNPL тримається на комісії, яку торговельна точка платить оператору за кожну оплату через сервіс. Магазину це вигідно, бо розбивка платежу підвищує конверсію й середній чек; оператор заробляє на обороті, а не на відсотку позичальника. Доти доки клієнт платить вчасно, схема для нього справді близька до безкоштовної.

Зворотний бік — у поведінці, а не в тарифі. BNPL спроєктований так, щоб знизити тертя в момент рішення: кнопка стоїть на касі, схвалення миттєве, сума виглядає невеликою, бо вже поділена. Саме ця легкість — головний ризик. Кілька паралельних BNPL-зобов'язань з різних магазинів у сумі дають платіжне навантаження, яке позичальник не завжди тримає в голові, бо кожне окремо здавалося дрібницею. А прострочення тут карається штрафами й пенею, і ефективна вартість «безвідсоткового» продукту в цьому сценарії перестає бути нульовою.

Кому підходить. Дисциплінованому покупцеві з передбачуваним доходом, який ділить конкретну покупку середнього розміру й упевнений, що закриє її в короткий строк. BNPL — інструмент керування касовим розривом у межах тижнів, а не спосіб дозволити собі те, на що грошей немає в принципі.

Розстрочка: логіка прив'язки до товару

Розстрочка — найстаріший і найзрозуміліший із трьох продуктів. Це поділ вартості товару на довший строк, від кількох місяців до кількох років, зазвичай оформлений через банк або фінансового партнера продавця. Горизонт довший за BNPL, суми — вищі: техніка, меблі, гаджети, іноді медичні послуги чи навчання.

«Класична» розстрочка також продається як безвідсоткова, і механіка тут така сама, що й у BNPL: відсоток або закладено в ціну товару, або його компенсує продавець заради продажу. Різниця — у масштабі й структурі. Тут майже завжди є договір із чітким графіком, а часто й додаткові умови: страховка, комісія за оформлення, плата за обслуговування. Ці рядки й формують реальну вартість, яка може відчутно відрізнятися від рекламного «0%». Ключове число, на яке варто дивитися, — не ставка, а повна сума до сплати проти ціни товару за готівку.

Розстрочка вимагає більше, ніж BNPL: перевірки платоспроможності, іноді довідки про доходи, довшого зобов'язання. Натомість вона передбачувана. Графік фіксований, платіж відомий наперед, спокуси набрати п'ять паралельних договорів на дрібниці тут немає — сам формат до цього не заохочує.

Кому підходить. Тому, хто робить велику планову покупку й готовий узяти на себе довше зобов'язання в обмін на рівний, прогнозований платіж. Розстрочка добре працює там, де товар потрібен зараз, а бюджет розкладається на місяці без стресу — за умови, що позичальник прочитав договір далі за перший рядок.

Кредит онлайн: логіка ліквідності

Кредит онлайн стоїть окремо. Це невелика сума готівки на короткий строк, видана швидко й майже без умов щодо того, на що її витратять. Він не прив'язаний до покупки — такий кредит закриває розрив у ліквідності: до зарплати, на терміновий ремонт, на непередбачений рахунок.

За цю швидкість і доступність платять найбільше. Мікропозика — найдорожчий із трьох продуктів, і тут, на відміну від BNPL та розстрочки, відсоток реальний, а не захований у ціні товару. Ставки, перераховані на річні, обчислюються десятками, а нерідко й сотнями відсотків; у денному вимірі сума здається невеликою, у річному — стає очевидною ціною миттєвого доступу. Це не аномалія ринку, а плата за ризик: кредитор видає гроші швидко, майже без перевірок і без застави, і закладає в ставку високу ймовірність неповернення.

Кому підходить. Мікропозика має вузьке виправдане застосування: разовий, справді терміновий розрив, який позичальник упевнено закриє з найближчого доходу в межах короткого строку. Як інструмент разової ліквідності вона працює. Як спосіб фінансувати регулярне перевитрачання — стає найдорожчим із можливих рішень.

Як зіставляти три продукти

Порівнювати їх коректно не за ставкою, а за призначенням. Три прості питання відсіюють більшість помилок.

Що я купую? Якщо є конкретний товар — вибір між BNPL (менша сума, короткий строк) і розстрочкою (більша сума, довший строк). Якщо потрібна вільна готівка — це територія мікропозики, і саме тут ціна найвища.

Який строк я реально витримаю? BNPL — тижні. Розстрочка — місяці й роки з фіксованим графіком. Мікропозика — дні й тижні, і будь-яке продовження різко підвищує вартість.

Яка повна сума до сплати? Не ставка в рекламі, а фінальне число проти ціни за готівку — з урахуванням комісій, страховок і можливих штрафів. Для BNPL і розстрочки це число часто ховається в дрібному шрифті; для мікропозики його треба рахувати в річному вимірі, а не в денному.

Є й простіше правило, що охоплює всі три випадки. Продукт, прив'язаний до покупки, майже завжди дешевший за вільну готівку на ту саму суму. Тож якщо потребу можна оформити як BNPL чи розстрочку замість мікропозики — здебільшого це і буде дешевший шлях.

BNPL, розстрочка, мікропозика: три продукти, три різні логіки

Три продукти — не три версії одного й того самого, а три різні відповіді на три різні запитання. BNPL згладжує невеликий платіж у межах тижнів і живе за рахунок продавця. Розстрочка структурує велику планову покупку в передбачуваний графік. Мікропозика купує швидку ліквідність — і бере за неї найбільше.

Помилка позичальника рідко в тому, що він обрав «поганий» продукт. Частіше — у тому, що застосував правильний інструмент не до того завдання: розтягнув термінову готівку туди, де підійшла б розстрочка, або набрав паралельних BNPL там, де давно час порахувати сукупне навантаження. Ставка тут вторинна. Первинне — збіг продукту із ситуацією. Коли він є, будь-який із трьох працює на позичальника; коли ні — навіть безвідсотковий на папері продукт виявляється дорогим.