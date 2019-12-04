Бої за Триполі: Щонайменше 56 людей загинули, ЄС та Південна Корея евакуювали своїх співробітників

"Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій"

У столиці Лівії Триполі внаслідок боїв між Армією міжнародно визнаної влади країни та прихильниками генерала Халіфи Хафтара щонайменше 56 людей загинули, 266 дістали поранення.

"Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, інформує "Громадське" з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я ООН.

Своєю чергою, у Європейському союзі прийняли рішення про евакуацію з Лівії своїх працівників, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника Єврокомісії.

Працівників місії ЄС з прикордонної допомоги EUBAM евакуювали до Тунісу.

Крім того, рішення про тимчасову евакуацію співробітників свого посольства з Триполі прийняли в МЗС Південної Кореї.

Весь персонал посольства також вивезли до Тунісу.

Водночас, у південнокорейському дипломатичному відомстві наголосили, що посольство буде і надалі надавати допомогу громадянам країни, які перебувають в Лівії.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара припинити "всі військові пересування" в зв'язку з захопленням аеропорту у столиці Лівії Тріполі.