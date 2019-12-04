Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бої за Триполі: Щонайменше 56 людей загинули, ЄС та Південна Корея евакуювали своїх співробітників

"Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій"
У столиці Лівії Триполі внаслідок боїв між Армією міжнародно визнаної влади країни та прихильниками генерала Халіфи Хафтара щонайменше 56 людей загинули, 266 дістали поранення.
Бої за Триполі: Щонайменше 56 людей загинули, ЄС та Південна Корея евакуювали своїх співробітників Фото: AFP

"Ще є можливість для припинення вогню, для припинення воєнних дій", - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, інформує "Громадське" з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я ООН.

Своєю чергою, у Європейському союзі прийняли рішення про евакуацію з Лівії своїх працівників, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на представника Єврокомісії.

Працівників місії ЄС з прикордонної допомоги EUBAM евакуювали до Тунісу.

Крім того, рішення про тимчасову евакуацію співробітників свого посольства з Триполі прийняли в МЗС Південної Кореї.

Весь персонал посольства також вивезли до Тунісу.

Водночас, у південнокорейському дипломатичному відомстві наголосили, що посольство буде і надалі надавати допомогу громадянам країни, які перебувають в Лівії.

Нагадаємо, що Рада Безпеки ООН закликала війська самопроголошеної "Лівійської національної армії" генерала Халіфи Хафтара припинити "всі військові пересування" в зв'язку з захопленням аеропорту у столиці Лівії Тріполі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 04 2019 17:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.