Боєць ЗС України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російських найманців за минулу добу

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний

З початку поточної доби 8 липня з боку російських найманців зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.

Боєць Збройних сил (ЗСУ) України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російських найманців за минулу добу, повідомляє "Інтерфакс-Україна". З початку поточної доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

"У результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - наголосили в штабі.

Разом із тим, з початку поточної доби 8 липня з боку російських найманців зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.

"За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у соцмережі Facebook у суботу.

Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. У Новозванівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Невельського застосував міномети 120-го калібру.

За минулу добу, 7 липня, в районі проведення операції ОС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Так, поблизу Пісків ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки застосовували міномети 82-го калібру. У Золотого-4 обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Причепилівки найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Біля Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в напрямку Авдіївки противник обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додали в штабі.

Нагадаємо, що загроза військової операції РФ проти України залишається