Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Боєць ЗС України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російських найманців за минулу добу

Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний
З початку поточної доби 8 липня з боку російських найманців зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.
Боєць ЗС України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російських найманців за минулу добу

Боєць Збройних сил (ЗСУ) України отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу російських найманців за минулу добу, повідомляє "Інтерфакс-Україна". З початку поточної доби російські найманці на Донбасі тричі порушили режим тиші в районі проведення Операції об'єднаних сил (ООС).

"У результаті обстрілу один військовий отримав осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - задовільний", - наголосили в штабі.

Разом із тим, з початку поточної доби 8 липня з боку російських найманців зафіксовані 3 порушення режиму припинення вогню.

"За поточну добу бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає", - повідомляється на сторінці Об'єднаних сил у соцмережі Facebook у суботу.

Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв позиції українських захисників з великокаліберних кулеметів. У Новозванівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Невельського застосував міномети 120-го калібру.

За минулу добу, 7 липня, в районі проведення операції ОС зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Так, поблизу Пісків ворог вів вогонь по позиціях українських захисників з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї. Неподалік Старогнатівки застосовували міномети 82-го калібру. У Золотого-4 обстрілювали позиції українських захисників зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів. Поблизу Причепилівки найманці вели вогонь з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Біля Луганського ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а в напрямку Авдіївки противник обстрілював українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - додали в штабі.

Нагадаємо, що загроза військової операції РФ проти України залишається

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 07 2021 09:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

Серґей Кіслов - у світі спостерігається зростання попиту на соняшникову олію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.