Бокс: Усик посідає друге місце рейтингу WBN P4P, Ломаченко - сьоме Очолює список WBN P4P абсолютний чемпіон у суперсередній вазі мексиканець Сауль Альварес

Портал World Boxing News опублікував рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Фото: zik.ua

Очолює список WBN P4P абсолютний чемпіон у суперсередній вазі мексиканець Сауль Альварес. Володар титулів у надважкій вазі Олександр Усик посідає другу позицію. Інший українець - колишній чемпіон світу у трьох дивізіонах Василь Ломаченко йде на 7-й позиції, передає Укрінформ. ТОП-10 найкращих боксерів світу: 1. Сауль Альварес (Мексика) 2. Олександр Усик (Україна) 3. Тайсон Ф'юрі (Велика Британія) 4. Наоя Інуе (Японія) 5. Еррол Спенс (США) 6. Теренс Кроуфорд (США) 7. Василь Ломаченко (Україна) 8. Джош Тейлор (Велика Британія) 9. Ноніто Донейр (Філіппіни) 10. Хуан Франсіско Естрада (Мексика). Нагадаємо, що авторитетне американське видання The Ring визнало бій українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа головною подією року у боксі

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію