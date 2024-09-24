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Болгарія може заборонити імпорт яєць з України через п'ятиразове зростання поставок

24 вересня 2024, 15:49
Болгарія може заборонити імпорт яєць з України через п'ятиразове зростання поставок
Фото: з вільних джерел
Софія хоче захистити "права" болгарських виробників.

Міністр сільського господарства Болгарії Георгій Тахов подав Європейській комісії прохання дозволити заборону імпорту яєць з України. 

Про це повідомляє міністерство сільського господарства і продовольства Болгарії.

Міністр вважає, що захисні заходи, досі прийняті на рівні Євросоюзу, не мають очікуваного стримувального ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць у Болгарії.

За його словами, за перші шість місяців поточного року він досягнув 2618 тонн, а це є п'ятикратним зростанням в річному обчисленні. 

Крім того, заявлені імпортні ціни значно нижчі від цін на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

"Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств та порушувати права наших фермерів", - заявив болгарський міністр.

Тахов уточнив, що мова йде про свіжі курячі яйця, що, крім великої напруженості, призвело ще й до банкрутств птахофабрик.

"На сьогоднішній день ми регулюємо ринок, але хочемо зупинити імпорт яєць поки що. Ми надали ЄК дані, на підставі яких можна ухвалити рішення", - підсумував міністр. 

На початку року ми повідомляли, що Болгарія хоче ввести тарифи і квоти на імпорт українського зерна.

 

Болгаріяяйця

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