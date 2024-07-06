Болгарія виступатиме за мирні переговори між росією та Україною на саміті НАТО

В. о. прем'єра Болгарії зазначив, що такі мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН і міжнародному праву.

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Болгарії Дімітар Главчев заявив, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 червня, його країна запропонує розпочати мирні переговори між рф та Україною.

Про це повідомляє Novinite.

Болгарія хоче стати посередником у переговорах.

"Я щиро вірю, що ми повинні виступати за мирні переговори, в яких Болгарія буде виступати як посередник. Що може бути краще за це? І це те, що я буду пропонувати, жодних проблем немає", – заявив Главчев.

При цьому в. о. прем’єра не впевнений, що Болгарія все ж таки стане посередником. Адже на це мають погодитися як Україна, так і рф.

"Я зроблю хорошу пропозицію, але для того, щоб нас визнали посередниками, потрібна згода. Важливо підкреслити, що ці мирні переговори повинні відповідати Статуту ООН і міжнародному праву. Це умови, які, на мою думку, не підлягають обговоренню", – додав Главчев.

Раніше президент України Володимир Зеленський може вести перемовини з рф через посередників та як приклад навів формат Чорноморської зернової ініціативи. В інтервʼю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer, він повідомив, що Київ може знайти модель переговорів, в рамках якої «можна знаходити рішення».

Також про можливість перемовин із рф у форматі Чорноморської зернової ініціативи заявляв голова МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Київ не прагне до прямих переговорів із москвою, проте діалог у рамках зернового коридору він назвав "дуже успішним досвідом". Також про можливість перемовин із рф у форматі Чорноморської зернової ініціативи заявляв голова МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що Київ не прагне до прямих переговорів із москвою, проте діалог у рамках зернового коридору він назвав "дуже успішним досвідом".