Болгарія забороняє експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції США
Народні збори Болгарії ухвалили законопроєкт, який зупиняє експорт нафтопродуктів, зокрема дизельного та авіаційного палива, до країн Євросоюзу. Рішення ухвалене у зв’язку із санкціями США проти російського нафтового гіганта "Лукойл", що володіє єдиним нафтопереробним заводом у Болгарії.
Про це повідомляє болгарське інформаційне агентство БТА.
За словами голови комітету з бюджету та фінансів Деліана Добрева, заборона на експорт є превентивним заходом для запобігання спекуляціям і стабілізації внутрішнього ринку палива. Водночас обмеження не стосуються:
-
постачання палива болгарським та іноземним суднам і літакам;
-
забезпечення потреб збройних сил країн-членів ЄС та НАТО.
"Причина – не допустити спекуляції цінами, оскільки є зацікавлені особи, які намагаються займатися такою практикою", – пояснив Добрев.
Нагадаємо, що крім НПЗ, "Лукойл" володіє компанією "Лукойл Болгарія", яка контролює роздрібний продаж палива в країні та займає 40–60% ринку оптового продажу автомобільного палива.
Раніше США запровадили санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" і дали контрагентам один місяць на припинення всіх операцій у відповідь на продовження війни росії проти України.
Проте раніше Болгарія може попросити США про виняток із санкцій проти "Лукойл".