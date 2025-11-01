Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Болгарія забороняє експорт нафтопродуктів до ЄС через санкції США

01 листопада 2025, 20:21
Фото: google.com
Народні збори Болгарії ухвалили закон, що зупиняє експорт дизельного та авіапалива до Євросоюз.

Народні збори Болгарії ухвалили законопроєкт, який зупиняє експорт нафтопродуктів, зокрема дизельного та авіаційного палива, до країн Євросоюзу. Рішення ухвалене у зв’язку із санкціями США проти російського нафтового гіганта "Лукойл", що володіє єдиним нафтопереробним заводом у Болгарії.

Про це повідомляє болгарське інформаційне агентство БТА.

За словами голови комітету з бюджету та фінансів Деліана Добрева, заборона на експорт є превентивним заходом для запобігання спекуляціям і стабілізації внутрішнього ринку палива. Водночас обмеження не стосуються:

  • постачання палива болгарським та іноземним суднам і літакам;

  • забезпечення потреб збройних сил країн-членів ЄС та НАТО.

"Причина – не допустити спекуляції цінами, оскільки є зацікавлені особи, які намагаються займатися такою практикою", – пояснив Добрев.

Нагадаємо, що крім НПЗ, "Лукойл" володіє компанією "Лукойл Болгарія", яка контролює роздрібний продаж палива в країні та займає 40–60% ринку оптового продажу автомобільного палива. 

Раніше США запровадили санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти" і дали контрагентам один місяць на припинення всіх операцій у відповідь на продовження війни росії проти України.

Проте раніше Болгарія може попросити США про виняток із санкцій проти "Лукойл".

 

