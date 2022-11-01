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Bolt залучив 628 мільйонів євро інвестицій: як зросла оцінка компанії

Інвестиційний раунд на суму €628 млн очолили Sequoia Capital і Fidelity Management and Research Company за участю Whale Rock, Owl Rock (підрозділ Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo та інших компаній. Цей раунд підвищив оцінну вартість компанії Bolt до €7,4 млрд
Сервіс Bolt оголосив про найбільший у своїй історії раунд фінансування - компанія залучила 628 млн євро, її оцінна вартість зросла до 7,4 млрд євро.
Bolt залучив 628 мільйонів євро інвестицій: як зросла оцінка компанії Фото: Bolt
Про це йдеться у прес-релізі Bolt.
 
Залучені інвестиції спрямують на подальше масштабування наявних продуктів компанії та прискорення переходу від особистих автомобілів до сервісів каршерінґу в містах, кажуть в компанії.
 
"Інвестиційний раунд на суму €628 млн очолили Sequoia Capital і Fidelity Management and Research Company за участю Whale Rock, Owl Rock (підрозділ Blue Owl), D1, G Squared, Tekne, Ghisallo та інших компаній. Цей раунд підвищив оцінну вартість компанії Bolt до €7,4 млрд", - йдеться у повідомленні.
 
Минулого місяця Bolt анонсувала впровадження низки нових функцій безпеки в її найбільшій європейській мережі шерінґу електросамокатів. 
 
Зазначається, що понад 100 млн клієнтів у 45 країнах та більш ніж 400 містах Європи й Африки використовують продукти компанії Bolt.
 
Серед них - послуга замовлення поїздок через мобільний додаток, шерінґ електросамокатів, каршерінґ Bolt Drive, доставка їжі з ресторанів Bolt Food і сервіс доставки продуктів із магазинів за 15 хвилин Bolt Market.
 
Нагадаємо: 
 
У серпні 2021 року естонська компанія Bolt залучила 713 млн дол інвестицій, оцінка компанії зросла до 4,75 млрд дол (попередня оцінка - 2 млрд дол).
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11 01 2022 16:19
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