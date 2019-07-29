Борг із заробітної плати шахтарів може сягати до одного млрд грн , - голова профспілки гірників Заборгованість із заробітної плати шахтарів може невдовзі перевищити мільярд гривень

За словами голови Конфедерації вільних профспілок та незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, у бюджеті не передбачено виділення коштів на ці цілі й немає ніяких інших інвестицій, аби поліпшити ситуацію у вугільній галузі.

Фото: gettyimages.com

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