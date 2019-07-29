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Борг із заробітної плати шахтарів може сягати до одного млрд грн , - голова профспілки гірників

Заборгованість із заробітної плати шахтарів може невдовзі перевищити мільярд гривень
За словами голови Конфедерації вільних профспілок та незалежної профспілки гірників Михайла Волинця, у бюджеті не передбачено виділення коштів на ці цілі й немає ніяких інших інвестицій, аби поліпшити ситуацію у вугільній галузі.
Борг із заробітної плати шахтарів може сягати до одного млрд грн , - голова профспілки гірників Фото: gettyimages.com

"На кількох десятках державних шахт зараз заборгованість по зарплатах становить 661 мільйон гривень, і через тиждень після виборів заборгованість зросте ще на 530 мільйонів і становитиме понад мільярд гривень", — зазначив Волинець у Facebook, йдеться в "Громадське". 

Нагадаємо, Луценко заявив, що необхідно внести в проект Держбюджету ренту на видобуток вугілля і руди так само, як існує рента на видобуток газу.

"Саме це може стати джерелом соціальної допомоги шахтарям", — пояснив він у дописі на Facebook-сторінці.

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