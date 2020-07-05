Боротьба з наслідками коронавірусу в бідних країнах потребуватиме $6,7 млрд, а не $2 млрд, вважають в ООН

За його словами, найбільш бідні країни світу в наступні 3-6 місяців навряд чи зіткнуться з піком пандемії

"Якщо ми не розпочнемо дії зараз, то нам варто бути готовими до суттєвого зростання конфліктів, голоду й бідності", - попередив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок.

В ООН вважають, що на боротьбу з пандемією коронавірусу COVID-19 та її наслідками в найбільш уразливих країнах світу тепер буде потрібно зібрати $6,7 млрд, а не $2 млрд, повідомляє в четвер агентство Associated press (AP), зазначає "Інтерфакс-Україна".

"Якщо ми не розпочнемо дії зараз, то нам варто бути готовими до суттєвого зростання (інтенсивності - ІФ) конфліктів, голоду й бідності", - попередив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок.

За його словами, найбільш бідні країни світу в наступні 3-6 місяців навряд чи зіткнуться з піком пандемії. Однак, пояснив він, у цих країнах уже спостерігається падіння доходів і зникнення робочих місць, перебої з постачаннями продовольства і зростання цін, а також проблеми з вакцинацією дітей. Він додав, що економіки таких країн уже мають справу зі скороченням виручки від експорту й переведення до цих країн грошових коштів, а також із відсутністю туристів.

AP нагадує, що згідно із заявами ООН, з 25 березня організація зібрала $1 млрд на допомогу 37 найбіднішим країнам світу для боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, що в ООН порахували фінансові втрати людства від COVID-19