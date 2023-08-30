Міністри оборони країн Євросоюзу, які сьогодні проводять неформальну зустріч в іспанському місті Толедо, обговорять продовження фінансування потреб України як під час боротьби проти російського вторгнення, так і на період відновлення після завершення цієї війни.

Про це заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

"Ми маємо намір дослідити шляхи, які забезпечуватимуть стабільність та стійкість фінансової допомоги для України. Вона має продовжуватися. Вона має продовжуватися зараз, а також після війни, що б не сталося. Вона потрібна для відбудови та для надання гарантій безпеки для України. Це глибоке обговорення, тож подивимося, що скажуть міністри", - сказав політик.

Він додав, що іншим великим питанням під час зустрічі буде розвиток ситуації в країнах африканського регіону Сахель, зокрема, в Нігері. Високий представник ЄС розказав, що щойно отримав інформацію щодо подій у Габоні, де, ймовірно, здійснено спробу чергового військового перевороту. Боррель утримався від подальших коментарів щодо ситуації в Габоні, оскільки актуальна інформація лише продовжує надходити, але зауважив: якщо повідомлення про військовий заколот у цій країні підтвердиться, це створить нові загрози для стабільності в усьому регіоні.

Боррель окремо наголосив, що зустріч міністрів у Толедо є неформальною, тож підписання або ухвалення будь-яких формалізованих заяв або документів не очікується.