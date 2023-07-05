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ПОЛІТИКА

Боррель назвав головні уроки, які ЄС має винести після спроби заколоту в росії

05 липня 2023, 11:07
Боррель назвав головні уроки, які ЄС має винести після спроби заколоту в росії
Фото: Українська правда
Першим уроком, на його думку, є те, що агресивна війна проти України ослабила режим диктатора путіна набагато більше, ніж вважалося до цього.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель назвав головні уроки, які Європейський Союз та світова спільнота мають винести зі спроби заколоту у росії засновника ПВК "Вагнера" Євгена Прігожина.

Про це повідомляє Жозеп Боррель на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Першим уроком, на його думку, є те, що агресивна війна проти України ослабила режим диктатора путіна набагато більше, ніж вважалося до цього.

"Заколот Прігожина та той факт, що майже жодна сила не чинила активного спротиву захопленню головного російського штабу у війні проти України, а також потім - марш на москву, показали всю глибину розколу в російській армії та у державному апараті", - написав Боррель.

Він нагадав, що 27 червня путін вперше публічно визнав, що ПВК "Вагнера" дійсно отримувала масивну підтримку та фінансування з боку російської держави.

"путін створив монстра, і тепер цей монстр його вкусив. Той факт, що фінансована державою група найманців відкрила вогонь по регулярній державній армії, ілюструє ступінь патології путінської росії", - зазначив топ-дипломат ЄС.

За його словами, навіть попри провальну спробу перевороту, путін зазнав серйозної втрати авторитету, що матиме реальні наслідки на майбутнє.

"Але тут з'являється ще один урок, винесений з російської агресивної війни, що триває: путінська росія є найбільшою загрозою для європейської та глобальної безпеки, а її ядерний арсенал робить її не менш, а більш небезпечною для всього цивілізованого світу", - наголосив Боррель.

Високий представник ЄС зазначив, що перемога України відкриє можливість для росії почати процес змін, що є "передумовою для тривалого миру".

Він також закликав спостерігати за подіями в ілорусі, куди нібито переміщують частину "вагнерівців", та реакцією союзників ремля (передусім Китаю), які також могли переглянути своє ставлення до росії та путіна.

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" звинуватив російських солдатів у тому, що вони завдали ударів по тилових таборах його бойовиків. За словами Прігожина, такий наказ про атаку віддав міністр оборони Сергій Шойгу.

Очільник найманців зібрав 25 тисяч своїх солдатів і вирушив штурмувати москву з вимогою змінити військове керівництво і главу Міноборони. За день під контролем "вагнерівців" був Ростов, пізніше вони висунулися в бік москви.

Але заколот швидко закінчився - до цього нібито призвела розмова Пргожина з білоруським диктатором Олександром лукашенком.

війнаБоррельпрігожин

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