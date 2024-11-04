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ПОЛІТИКА

Боррель обговорює посилення оборонної співпраці ЄС і Сеула на тлі загрози участі КНДР у війні в Україні

04 листопада 2024, 15:04
Боррель обговорює посилення оборонної співпраці ЄС і Сеула на тлі загрози участі КНДР у війні в Україні
Фото: Українська правда
Боррель прагне вивести співпрацю між ЄС і Сеулом у сфері безпеки й оборони на "наступний рівень".

Глава зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Жозеп Боррель сьогодні проведе переговори зі своїм південнокорейським колегою Чо Тхе Юлом на тлі зростаючого занепокоєння в Сеулі з приводу відправки північнокорейських військ до росії для участі у війні з Україною.

Боррель прибув до Південної Кореї після поїздки до Японії й відвідав добре укріплену демілітаризовану зону, що розділяє дві Кореї.

Про це повідомляє Reuters.

"Мій сьогоднішній візит до демілітаризованої зони — між Республікою Корея і КНДР є ще одним нагадуванням про необхідність більше інвестувати в мир", — зазначив Боррель у своєму дописі в соціальній мережі Х.

Боррель зустрівся у Сеулі з міністром оборони Південної Кореї Кім Йонг Хеном і висловив стурбованість участю військ КНДР у війні в Україні.

Південна Корея надала Україні нелетальну допомогу, включаючи обладнання для розмінування, але й досі відмовляється відповідати на запити Києва на постачання зброї.

Сеул також вважає ймовірним, що москва забезпечить Північ військовими та цивільними технологіями, оскільки КНДР поспішає запустити супутник-шпигун та модернізувати свої ракетні можливості.

КНДРЄвросоюзЖозеп Боррельвійна в Україні

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