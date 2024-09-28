Боррель різко відреагував на заяву Трампа щодо недостатньої допомоги Україні від ЄС
28 вересня 2024, 17:51
Фото: Українська правда
За словами дипломата, загальна сума ЄС допомоги Україні складає понад 130 мільярдів євро.
Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель обурений коментарями експрезидента США Дональда Трампа про те, що ЄС недостатньо допомагає Україні.
Про це він заявив під час пресконференції, передає Le Monde.
За його словами, допомога, яку ЄС надав Україні з початку повномасштабного вторгнення рф, була "далеко не незначною".
"Нещодавно я чув, як один з американських кандидатів сказав: "О, європейці не роблять свою частину роботи". Що ж, якщо підсумувати все, що ми робимо для України - військово, економічно, фінансово і на гуманітарному фронті - це понад 130 мільярдів євро, тобто більше, ніж ви [американці] робите", - наголосив Боррель.
Дипломат підкреслив, що військова допомога, яку надали країни ЄС, сягає 45 млрд євро. Ця сума є меншою порівняно з американським внеском, проте все одно значною.
Боррель нагадав, що ЄС надав Україні статус кандидата і перспективу членства, що до початку повномасштабної війни "було б немислимо". Також політик додав, що ЄС наразі надає Україні значну допомогу та прийняв майже 5 млн біженців.