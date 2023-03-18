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Боррель розповів про цікаві наслідки видачі ордеру на арешт путіна, – The Guardian

18 березня 2023, 08:41
Боррель розповів про цікаві наслідки видачі ордеру на арешт путіна, – The Guardian
Фото:ЕРА
Ордер на арешт путіна - тільки початок процесу притягнення росії до відповідальності за злочини в Україні.

Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт російського диктатора владіміра путіна є початком процесу притягнення до відповідальності.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

"Я щойно дізнався, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента путіна за злочини війни - незаконну депортацію та вивезення дітей із окупованих територій України до росії. МКС заявив, що є достатньо підстав вважати, що путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за ці злочини",- заявив Боррель.

Він наголосив, що тяжкість злочинів і заява МКС "говорять самі за себе".

"Це важливе рішення міжнародного правосуддя для людей України. ЄС завжди чітко заявляв, що відповідальні за початок незаконної, необґрунтованої та неспровокованої війни агресії проти України мають бути притягнуті до відповідальності. Це тільки початок процесу притягнення до відповідальності росії та її лідерів за злочини і звірства, які вони вчинили в Україні", - додав Боррель.

При цьому він наголосив, що ЄС підтримує роботу МКС і його слідчих. "Безкарності бути не може", - переконаний він.

Нагадаємо, 17 березня судді Міжнародного кримінального суду видали ордери на арешт російського диктатора владіміра путіна та російського дитячого омбудсмена марії львової-бєлової за депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

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