Боррель вважає, що одностороннє припинення вогню виглядає спробою росії виграти час

Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики та віцепрезидент Єврокомісії Жозеп Боррель назвав оголошене путіним 36-годинне припинення вогню з нагоди православного Різдва "таким, що не заслуговує на довіру".

"кремлю повністю бракує довіри, і ця заява про одностороннє припинення вогню не заслуговує на довіру. Саме росія розпочала цю нелегітимну агресію. Коли агресор говорить про припинення вогню, я думаю, що реакція, яка приходить до нас усіх – це скептицизм перед обличчям такого лицемірства", – сказав Боррель під час візиту до Марокко, пише The Guardian.

Він закликав рф до "конкретних дій на місцях", включаючи "повне припинення військових атак" та виведення москвою військ і військової техніки з української території.

"За відсутності таких конкретних дій, одностороннє припинення вогню виглядає як спроба росії виграти час для перегрупування своїх військ і спробувати відновити свою пошкоджену міжнародну репутацію", – підкреслив головний дипломат ЄС.