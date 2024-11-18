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ПОЛІТИКА

Боррель закликає ЄС підтримати право України на удари по російській території — The Guardian

18 листопада 2024, 12:37
Боррель закликає ЄС підтримати право України на удари по російській території — The Guardian
Фото: з вільних джерел
За його словами, він переконаний у тому, що члени ЄС знову обговорять це питання.

Україна повинна мати можливість застосовувати далекобійне озброєння проти російської території. Країни Європейського союзу (ЄС) повинні підтримати це.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, якого цитує The Guardian.

Перед зустріччю з міністрами закордонних справ ЄС у Брюсселі Боррель висловив сподівання, що члени блока зрештою домовляться про надання дозволу Україні використовувати зброю для нанесення ударів всередині росії. 

"Я знову і знову повторюю, що Україна повинна мати можливість використовувати зброю, яку ми їй надали, щоб не тільки зупинити стріли, але й вразити стрільців", - заявив Боррель. 

За його словами, він переконаний у тому, що члени ЄС знову обговорять це питання. 

"Я сподіваюся, що держави-члени дійдуть згоди щодо цього", - додав він. 

Боррель зазначив, що для того, щоб ЄС міг позиціювати себе як сильний геополітичний гравець, всередині Євросоюзу має бути більше єдності. 

"Коли єдності немає, проявити силу неможливо. Дуже часто ми не були об’єднані і вели дискусії надто довго. Не можна претендувати на те, щоб бути геополітичним гравцем, якщо у нас йдуть дні, тижні, місяці на узгодження рішення, щоб діяти. Тож мій останній заклик до колег – будьте об’єднані, вирішуйте швидше. Події не чекають, росія не призупиняє війну через те, що ви у роздумах", – наголосив головний дипломат ЄС. 

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден зняв обмеження на використання Україною ракет дальнього радіуса дії лише в межах Курської області російської федерації (рф). Відповідне рішення було ухвалено близько трьох днів тому.

Жозеп Боррельвійна в Україніудари по рф

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