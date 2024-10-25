Боррель засудив участь військових КНДР у війні проти України як ворожий акт

Як відзначив Боррель, відправка солдатів КНДР є серйозним порушенням міжнародного права.

Залучення військовослужбовців Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) до війни проти України є одностороннім ворожим актом з боку Північної Кореї. Також це демонструє, що російська федерація (рф) не готова до справедливого й довготривалого миру.

Про це заявив верховний представник Європейського союзу (ЄС) у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель.

Як відзначив Боррель, відправка солдатів КНДР є серйозним порушенням міжнародного права, в тому числі найфундаментальніших принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй. Зокрема це демонструє, як росія поширює нестабільність і ескалацію в регіоні і в усьому світі.

"Європейський Союз рішуче засуджує поглиблення військового співробітництва та передачі озброєнь між КНДР і росією, які грубо порушують численні резолюції Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй. ЄС закликає КНДР припинити надавати підтримку незаконним військовим зусиллям росії", - додав Боррель.

За словами посадовця, росія, попри свої заяви щодо готовності до переговорів, не зацікавлена у справедливому мирі, у зв'язку з чим шукає будь-якої допомоги для своєї війни, в тому ж числі у суб'єктів як КНДР.

Зокрема Боррель звинуватив рф у невиконанні своїх обов'язків як постійного члена Ради безпеки через відмову від ключових зобов'язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї, у тому ж числі й запобігання ядерному розповсюдженню.

"Триваюча підтримка КНДР агресивної війни росії проти України ілюструє, наскільки тісно пов'язана європейська безпека з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні. Європейський Союз координуватиме свої дії з міжнародними партнерами з цього питання, в тому числі щодо реагування", - зауважив посадовець.

Головне управління розвідки (ГУР) оприлюднило інформацію про те, що Північна Корея перекинула у рф вже близько дванадцяти тисяч військових. Частина з них, за даними відомства, перебуває в районі бойових дій у Курській області.