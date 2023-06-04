Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю, обговорили війну в Україні

ЄС чекає на розвиток відносин із Пекіном, заснованих на довірі та повазі до міжнародного права.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на полях безпекового форуму "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Про це Боррель повідомив у Twitter.

Сторони обговорили, зокрема, війну рф проти України.

"Конструктивна дискусія з міністром оборони Китаю Лі Шанфу на форумі "Діалог Шангрі-Ла 2023" щодо спільних стратегічних проблем, включаючи війну росії проти України, Тайвань, Південно-Китайське море", - йдеться у дописі.

Боррель заявив, що з нетерпінням чекає на продовження розвитку відносин між ЄС та Китаєм, заснованих на довірі та повазі до міжнародного права.

Раніше повідомлялося, що Лі Шанфу під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим у Сінгапурі запропонував використати "всі засоби" впливу, щоб спробувати покласти край війні росії, а також пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом.

Спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей, який минулого місяця відвідав європейські столиці з метою сприяння мирним переговорам, заявив, що Пекін розглядає можливість ще однієї "миротворчої місії".