Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії

"Ми не можемо зустріти Різдво так, яким планували", - сказав він на прес-конференції
Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду коронавірусу COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж "початковий" COVID-19, проте поширюється швидше.
Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії Фото: dt.ua

Британська влада прийняла рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон.

"Ми не можемо зустріти Різдво так, яким планували", - сказав він на прес-конференції.

Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду коронавірусу COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж "початковий" COVID-19, проте поширюється швидше.

Прем'єр зазначив, що це рішення, прийняте перед святами, далося йому нелегко. "Однак коли вірус змінює тактику нападу, нам слід міняти тактику оборони", - сказав він.

Влада Шотландії та Вельсу, зі свого боку, також повідомила про плани посилення обмежувальних заходів. У випадку з Шотландією це станеться після Різдва. В Вельсі "локдаун" вводиться в ніч на неділю.

Нагадаємо, що Велика Британія першою на Заході почала масову вакцинацію від COVID-19

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 12 2020 12:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.