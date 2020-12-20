Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії
Британська влада прийняла рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон.
"Ми не можемо зустріти Різдво так, яким планували", - сказав він на прес-конференції.
Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду коронавірусу COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж "початковий" COVID-19, проте поширюється швидше.
Прем'єр зазначив, що це рішення, прийняте перед святами, далося йому нелегко. "Однак коли вірус змінює тактику нападу, нам слід міняти тактику оборони", - сказав він.
Влада Шотландії та Вельсу, зі свого боку, також повідомила про плани посилення обмежувальних заходів. У випадку з Шотландією це станеться після Різдва. В Вельсі "локдаун" вводиться в ніч на неділю.
Нагадаємо, що Велика Британія першою на Заході почала масову вакцинацію від COVID-19
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