Борис Джонсон оголосив про локдаун в Лондоні і на південному сході Англії

"Ми не можемо зустріти Різдво так, яким планували", - сказав він на прес-конференції

Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду коронавірусу COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж "початковий" COVID-19, проте поширюється швидше.

Британська влада прийняла рішення з неділі ввести максимально жорсткі обмежувальні заходи на пересування жителів Лондона і майже всього південного сходу Англії, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прем'єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон.

"Ми не можемо зустріти Різдво так, яким планували", - сказав він на прес-конференції.

Джонсон пояснив, що багато в чому прийняв рішення про "локдаун", з огляду на поширення в Англії нового різновиду коронавірусу COVID-19. За словами прем'єра, новий вид вірусу - не більш небезпечний, ніж "початковий" COVID-19, проте поширюється швидше.

Прем'єр зазначив, що це рішення, прийняте перед святами, далося йому нелегко. "Однак коли вірус змінює тактику нападу, нам слід міняти тактику оборони", - сказав він.

Влада Шотландії та Вельсу, зі свого боку, також повідомила про плани посилення обмежувальних заходів. У випадку з Шотландією це станеться після Різдва. В Вельсі "локдаун" вводиться в ніч на неділю.

Нагадаємо, що Велика Британія першою на Заході почала масову вакцинацію від COVID-19