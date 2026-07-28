Борис Джонсон представив документальний фільм про війну в Україні після таємної поїздки на фронт

Джонсон називає повномасштабне вторгнення росії проявом тероризму, а війну — боротьбою добра зі злом.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон презентував документальний фільм про російсько-українську війну, для якого здійснив неоголошену поїздку безпосередньо до району бойових дій.

Про це повідомляє The Telegraph.

90-хвилинна стрічка "Борис Джонсон: У зону бойових дій в Україні" вже вийшла на британському телеканалі Channel 5. У фільмі експрем’єр закликає західних союзників збільшити військову підтримку України, зокрема надати Києву сучасніше озброєння.

Джонсон називає повномасштабне вторгнення росії проявом тероризму, а війну — боротьбою добра зі злом. Фільм починається з кадрів російської атаки безпілотником по цивільному потягу, внаслідок якої загинули шестеро людей. Водночас автори стрічки показують стійкість українських військових, які через нестачу ресурсів змушені частково самостійно виготовляти необхідне спорядження та боєприпаси.

Поїздка Джонсона до прифронтової зони проходила в умовах суворої секретності. Для безпеки він пересувався інкогніто, а в окремих епізодах приховував обличчя під балаклавою. За даними The Telegraph, уже в першу ніч на передовій колишній британський прем’єр прокинувся через потужний вибух, російський безпілотник влучив у житловий будинок неподалік.

У фільмі Джонсон наголошує на необхідності подальшої підтримки України з боку Заходу та закликає союзників не послаблювати допомогу у боротьбі проти російської агресії.

У The Telegraph зазначають, що участь відомого британського політика може привернути увагу до війни в Україні серед ширшої міжнародної аудиторії, зокрема людей, які зазвичай не переглядають воєнну документалістику.

До початку політичної кар’єри Борис Джонсон працював журналістом. Він розпочав роботу в The Times, згодом був кореспондентом The Daily Telegraph у Брюсселі, а також очолював журнал The Spectator у 1999–2005 роках.