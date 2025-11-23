Борис Джонсон про американський "мирний план": "Це капітуляція Заходу та перемога путіна"

Він вважає, що "це повна капітуляція так званих друзів України, це Мюнхен".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що новий "мирний план” США щодо завершення російсько-української війни є повною зрадою України.

Про це він написав у авторській колонці для Daily Mail.

"Уявіть, що ви Володимир Володимирович путін і проводите спокійну суботу в кремлі… Ви розслаблено дивитесь телевізійні новини, і не можете стримати посмішки, дивлячись на некомпетентність своїх супротивників, на вражаючу слабкість Заходу. Ви втратили понад мільйон солдатів, загиблих і поранених, у своїх спробах підкорити Україну. Вам все ще не вдалося захопити понад 20 відсотків території країни. Ваша економіка хитається. А тепер вони говорять про якийсь новий 28-пунктний план припинення війни – і він міг бути повністю написаний кремлем", – іронізує Джонсон.

За його словами, так званий мирний план "передбачає військову кастрацію України". Він вимагає російського вето на членство України в НАТО та російського контролю над введенням будь-яких іноземних військ на територію України.

"Документ пропонує українцям не тільки відмовитися від будь-яких спроб повернути Крим або Донбас, але й передати величезні території, включаючи близько 250 000 українців, які росіяни навіть не контролюють. Звичайно, ви знали, що ваші переговорники спробують щось подібне. Але ви ніколи не вірили, що хтось сприйме це серйозно. Ви не можете повірити, що президент Трамп підтримає цей план, бо це повна зрада України", – пише колишній прем'єр-міністр.

Він вважає, якщо в Україні будуть настільки божевільні, що погодятися на ці умови, то стануть маріонетками москви, постійно наражаючись на третє вторгнення.

"Ви бачите, що це повна капітуляція так званих друзів України. Це Мюнхен", – наголосив Джонсон.

Також він розкритикував за бездіяльність британців, “які були такими непримиренними ворогами російського експансіонізму”.