Борис Джонсон: путін не вторгся б в Україну, якби президентом був Трамп

Британський політик впевнений, що президентство Трампа стане благом для України.

владімір путін не вторгся б в Україну, якби президентом США був Дональд Трамп, припустив Борис Джонсон у інтерв’ю The Telegraph перед публікацією своїх мемуарів Unleashed, сказавши, що світ стає кращим, коли у Сполучених Штатів є сильний лідер.

Експрем'єр вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати путіна не ризикувати війною з суверенною країною.

"З точки зору Кремля, існував реальний ризик того, що Трамп сприйняв би напад на європейську країну як образу Америки і світового порядку, і міг би вжити жорстких заходів", – сказав він.

Трамп неодноразово зазначав, що російські вторгнення в Україну 2014 і 2022 року відбувалися не в часи його президентства і Джонсон погоджується, що це не випадковість.

"Однією з чеснот Трампа є його абсолютна непередбачуваність. Це одна з причин, чому я дивлюся на те, як він насправді поводився у зовнішній політиці, і порівнюю це з тим, що про нього говорять люди", – пояснив Джонсон.

Він додав, що після інциденту з отруєнням в Солсбері Трамп вислав 60 російських шпигунів і був набагато жорсткішим щодо Сирії, ніж адміністрації демократів.

"Він був жорсткішим і щодо КВІР [Корпусу вартових ісламської революції Ірану], а потім він дав українцям ракету Javelin", – нагадав британський політик.

Тож Україні, за його словами, не варто боятися президентства Трампа. Джонсон наголосив, що боротьба України є абсолютно екзистенціальною для свободи і демократії в Європі, і якщо Україна зазнає поразки, це буде абсолютною катастрофою. І Трамп, на його думку, це розуміє.

"Я не думаю, що він захоче увійти в історію як людина, яка розпочала свій другий президентський термін не з того, щоб зробити Америку великою, а з того, щоб знову зробити Радянський Союз великим", – впевнений експрем'єр.

Нагадаємо, Джонсон наголосив, що поразка України – означала б катастрофічний програш НАТО і закликав не допустити цього.