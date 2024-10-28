Борис Джонсон розкритикував результати виборів у Грузії, назвавши їх перемогою "російського впливу"

Політик підтримав народ Грузії, який відстоює свою свободу та європейський вибір.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав парламентські вибори в Грузії "вкраденими", а уряд, який це зробив, - "маріонетковим".

Про це він написав у мікроблозі соціальної мережі Х.

"Картина, яка складається з Грузії, зрозуміла – вчорашні вибори були вкрадені маріонетковим урядом путіна в Тбілісі. Я підтримую народ Грузії, коли він відстоює свою свободу, свої права та своє майбутнє", - відверто оцінив ситуацію політик.

Пост набрав понад півмільйона переглядів, величезну кількість коментарів, які дуже нагадували роботу ботоферми - кожен другий був направлений або проти особисто Джонсона, або проти України, або за росію. Коментарів з Грузії було мало, але всі - з подякою за підтримку. Це ще раз підкреслило те, що публічна особа завжди знаходиться під уважним оком спеціальних хейтерів, які працюють на формування громадської думки у Європі.

Слова Джонсона пролунали в унісон з визначенням виборів президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, яка сказала, що не визнає сфальсифіковані вибори.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала парламентські вибори в країні "російськими" і "новою формою гібридної війни", спрямованою проти грузинського народу. Вона зазначила, що не визнає результати, згідно який перемогу отримала проросійська партія "Грузинська мрія", через "тотальні фальсифікації".

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що грузинське питання буде винесене на засідання Євроради.

"Після парламентських виборів у Грузії я маю намір винести грузинське питання на порядок денний неформального засідання Європейської ради в Будапешті", - написав він.

Глава Євроради додав, що на засіданні у листопаді Європейська рада оцінить ситуацію, що склалася, і визначить подальші кроки у відносинах з Грузією.

Нагадаємо, 26 жовтня у Грузії проходили парламентські вибори. За даними ЦВК, перемогла "Грузинська мрія", яка отримала підтримку 54,08% виборців та перебуває при владі вже 12 років. Водночас проєвропейські опозиційні партії отримали 37,58% голосів.