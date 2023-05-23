Борис Джонсон відправився до Техасу, щоб зміцнити підтримку України з боку республіканців – Politico

За словами експрем'єра Великобританії, підтримавши Україну, республіканці зроблять ставку на правильну конячку. Київ переможе та завдасть військової поразки путіну.

На тлі повідомлень про те, що у разі перемоги Республіканської партії на президентських виборах у США 2024 року Україні буде складніше отримувати військову допомогу, з'явилася інформація і про зусилля, які робляться для того, щоб перешкодити цьому.

Про це пише Politico.

У понеділок проукраїнські аналітичні центри запросили Джонсона на приватний обід у Далласі, штат Техас, де він зустрівся з двома десятками провідних консервативних діячів штату, включаючи політиків, донорів та керівників підприємств.

Послання, яке Джонсон хотів донести до них, було простим: Америка повинна дотримуватися свого курсу в Україні. "Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього курсу. У довгостроковій перспективі це дуже добре окупиться", – сказав Джонсон на зустрічі.

На ланчі в Далласі Джонсон наполягав на тому, що західна підтримка України не повинна бути безстроковою, заявивши присутнім, що він має "всі підстави сподіватися, що українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа", і що він вважає, що існує "перспектива повного військового колапсу росії".

Очікується, що політична напруженість навколо війни зростатиме з наближенням виборів у США у 2024 році.

Два найвідоміші потенційні кандидати від Республіканської партії – колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс – обидва висловили скептицизм щодо непохитної підтримки України з боку Америки. Трамп пообіцяв укласти "угоду", щоб "закінчити цю війну за один день", тоді як ДеСантіс відкинув її як "територіальну суперечку", яка не стосується "життєво важливих національних інтересів Америки", хоча пізніше частково відступив від своїх слів.

Але Джонсон сказав техаським республіканцям: "Ви ставите на правильного коня. Україна переможе. Вони переможуть путіна".

Цей ланч був не першим випадком, коли Джонсон лобіює інтереси України серед американських законодавців. У січні він відвідав Вашингтон, де публічно закликав американську адміністрацію надати Україні винищувачі, а також провів приватну зустріч з республіканськими законодавцями під час тієї ж поїздки.

Техас стане ключовим полем битви на республіканських президентських праймеріз 2024 року. У березні Трамп провів свій перший президентський мітинг у цьому штаті, тоді як ДеСантіс і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі також намагаються здобути голоси виборців у Техасі.