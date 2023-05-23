Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Борис Джонсон відправився до Техасу, щоб зміцнити підтримку України з боку республіканців – Politico

23 травня 2023, 18:38
Борис Джонсон відправився до Техасу, щоб зміцнити підтримку України з боку республіканців – Politico
Фото: Twitter
За словами експрем'єра Великобританії, підтримавши Україну, республіканці зроблять ставку на правильну конячку. Київ переможе та завдасть військової поразки путіну.

На тлі повідомлень про те, що у разі перемоги Республіканської партії на президентських виборах у США 2024 року Україні буде складніше отримувати військову допомогу, з'явилася інформація і про зусилля, які робляться для того, щоб перешкодити цьому.

Про це пише Politico.

У понеділок проукраїнські аналітичні центри запросили Джонсона на приватний обід у Далласі, штат Техас, де він зустрівся з двома десятками провідних консервативних діячів штату, включаючи політиків, донорів та керівників підприємств.

Послання, яке Джонсон хотів донести до них, було простим: Америка повинна дотримуватися свого курсу в Україні. "Я просто закликаю вас усіх дотримуватися цього курсу. У довгостроковій перспективі це дуже добре окупиться", – сказав Джонсон на зустрічі.

На ланчі в Далласі Джонсон наполягав на тому, що західна підтримка України не повинна бути безстроковою, заявивши присутнім, що він має "всі підстави сподіватися, що українці зможуть завдати дуже суттєвого контрудару цього літа", і що він вважає, що існує "перспектива повного військового колапсу росії".

Очікується, що політична напруженість навколо війни зростатиме з наближенням виборів у США у 2024 році.

Два найвідоміші потенційні кандидати від Республіканської партії – колишній президент Дональд Трамп і губернатор Флориди Рон ДеСантіс – обидва висловили скептицизм щодо непохитної підтримки України з боку Америки. Трамп пообіцяв укласти "угоду", щоб "закінчити цю війну за один день", тоді як ДеСантіс відкинув її як "територіальну суперечку", яка не стосується "життєво важливих національних інтересів Америки", хоча пізніше частково відступив від своїх слів.

Але Джонсон сказав техаським республіканцям: "Ви ставите на правильного коня. Україна переможе. Вони переможуть путіна".

Цей ланч був не першим випадком, коли Джонсон лобіює інтереси України серед американських законодавців. У січні він відвідав Вашингтон, де публічно закликав американську адміністрацію надати Україні винищувачі, а також провів приватну зустріч з республіканськими законодавцями під час тієї ж поїздки.

Техас стане ключовим полем битви на республіканських президентських праймеріз 2024 року. У березні Трамп провів свій перший президентський мітинг у цьому штаті, тоді як ДеСантіс і колишня губернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі також намагаються здобути голоси виборців у Техасі.

ДжонсонТехасвійна в УкраїніВибори в США

Останні матеріали

Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Політика
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Переклад iPress – 23 травня 2023, 14:37
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна
Політика
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 травня 2023, 11:34
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Технології
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 травня 2023, 09:14
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється