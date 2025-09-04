Борис Джонсон впевнений, що війну росії проти України можна завершити до кінця року

За словами експрем'єра Британії, президенту США Дональду Трампу необхідно прислухатися до своєї інтуїції і посилити антиросійські санкції.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що покласти край війні, розв’язаній росією проти України, реально до кінця поточного року.

Таку думку Джонсон висловив в інтерв'ю GB News.

За словами експрем'єра Британії, президенту США Дональду Трампу необхідно прислухатися до своєї інтуїції і посилити антиросійські санкції.

"Я думаю, якщо Дональд Трамп чинитиме необхідний тиск, а потім його підтримають Великобританія і Європа, то, думаю, тут можуть відбутися реальні зміни, і ця війна може закінчитися до кінця року", — заявив він.

Борис Джонсон також висловив переконання, що російський диктатор владісмір путін "перебуває в набагато слабшому становищі, ніж кажуть люди". Джонсон, зокрема, вказав на «дуже серйозні проблеми» на російських нафтопереробних заводах внаслідок українських атак.

"Ми спостерігаємо скорочення виробництва бензину в росії на 10%, дефіцит палива, інфляція зростає", — підкреслив політик.

Крім того, вказав Джонсон, російські війська зазнають невдачі на полі бою.

"Позиція путіна набагато, набагато слабша, ніж думають люди", — переконаний колишній прем'єр-міністр Британії.

Президент США Дональд Трамп 25 серпня попередив москву про можливі «великі наслідки», якщо росія не припинить війну проти України. За його словами, він уважно спостерігатиме за ситуацією в найближчі тижні і, якщо буде потрібно, втрутиться, щоб або укласти угоду, або відступити.

Американський лідер також зазначив, що після останньої розмови минулого понеділка з російським диктатором владіміром путіним він "розчарований" продовженням атак на Україну. 26 серпня Трамп додав, що у разі необхідності може запровадити нові жорсткі економічні санкції проти росії, зазначивши, що це буде економічна, а не світова війна.

2 вересня президент США знову висловив своє розчарування діями путіна та пообіцяв, що працюватиме над рішеннями, «щоб люди жили».

Під час інтерв'ю CBS News, Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор владімір путін ще не готові до миру.

Президент пояснив, що його підхід до вирішення конфліктів полягає в тому, аби збирати лідерів в одному місці, і це стосується не лише війни росії та України. Втім, такий підхід вимагає терпіння.