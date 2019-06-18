Борис Джонсон з великим відривом виграв другий тур виборів глави Консервативної партії

Джонсон набрав 126 голосів, що на 80 більше, ніж у найближчого переслідувача - ще одного екс-міністра закордонних справ Джеремі Ханта

Колишній міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон упевнено виграв другий тур виборів голови Консервативної партії. Остаточний переможець виборів стане прем’єр-міністром країни.

У другому турі в голосуванні брали участь депутати-торі з Палати громад. Джонсон набрав 126 голосів, що на 80 більше, ніж у найближчого переслідувача - ще одного екс-міністра закордонних справ Джеремі Ханта, повідомляє BBC.

Також у наступний етап виборів вийшли міністр внутрішніх справ Саджид Джавід, міністр міжнародного розвитку Рорі Стюарт і міністр навколишнього середовища Майкл Гоув.

Вибув із перегонів колишній міністр з питань Brexit Домінік Рааб.

19 та 20 червня відбудуться наступні етапи виборів глави Консервативної партії, за підсумками яких вибуватиме один кандидат. Голосувати будуть тільки парламентарі-торі.

Коли залишаться двоє кандидатів, переможця будуть обирати вже близько 160 тисяч членів Консервативної партії.

Раніше президент США Дональд Трамп висловив свою підтримку екс-очільникові зовнішньополітичного відомства Великої Британії Борису Джонсону в боротьбі за крісло прем’єр-міністра. Також Трамп порекомендував не виплачувати відступні Брюсселю за невиконання зобов’язань перед ЄС у зв'язку з Brexit, а вже 9 червня стало відомо, що Борис Джонсон у разі обрання на пост глави уряду не має наміру платити Євросоюзу відступні за Brexit, поки не доб’ється прийнятних умов виходу.

23 червня 2016 року у Британії відбувся референдум, який показав, що 52% британців воліють покинути Євросоюз. 29 березня 2017 року Велика Британія офіційно повідомила Європейський союз про свій намір покинути ЄС, запустивши процедуру Brexit. Повідомлялось, що остаточна вартість Brexit для Британії може сягнути 55 мільярдів євро. Цю суму країна виплачуватиме ЄС до 2064 року.

Британія та ЄС домовилися відтермінувати Brexit до 31 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, що кандидата у прем’єри Великої Британії Джонсона звинуватили в обмані під час кампанії за Brexit.