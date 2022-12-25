Борис Ґудзяк: Україна має лик Христа сьогодні, бо віддає життя, щоб було життя

Різдво відбувається сьогодні в Україні. Україна — це один великий Вифлеєм, бо Бог приходить туди, де є темнота, туди, де немає світла, тепла, де є насилля

"Різдво відбувається сьогодні в Україні. Україна — це один великий Вифлеєм, бо Бог приходить туди, де є темнота, туди, де немає світла, тепла, де є насилля", — говорить митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської Архиєпархії у США та президент Українського католицького університету Борис Ґудзяк, пише Суспільне.

Попри те, що Борис Ґудзяк уже кілька років проживає у США, з 24 лютого він неодноразово відвідував Україну, зустрічався з українськими біженцями закордоном, а також постійно обстоює українські позиції серед міжнародної спільноти.

Митрополит вважає, що нині сама Україна є епіцентром глобальних змін. Змінюється політика, дипломатія, військові стратегії, економіка, сільське господарство, екологія. Він упевнений, що німці скоро стануть зеленими й екосвідомими просто через те, що відмовляться від газу та нафти з росії.

"В українців є солідарність і певна субсидіарність, принцип управління, коли рішення ухвалюються на низовому рівні, коли ви не чекаєте від царя чи генерала команди, щоб рухатися. Наші війська мають ці характеристики, зусилля громадянського суспільства колосальні, і це дивує весь світ. Є піклування про загальне добро і є глибше усвідомлення, що нас не можна поневолювати, калічити, колонізувати, що ми є гідні й ця гідність нам дана Богом", - наголосив Борис Ґудзяк