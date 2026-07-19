Ботсвана заявила, що її громадян дедалі частіше змушують воювати проти України на боці рф

У відомстві закликали громадян не погоджуватися на пропозиції роботи чи навчання за кордоном без попередньої перевірки.

Міністерство закордонних справ Ботсвани, що в Африці, застерегло своїх громадян від несправжніх оголошень про роботу – росія вербує все більше бостванців для війни проти України.

У відомстві попередили власних громадян, щоб вони перевіряли, чи пропозиції про працевлаштування справжі. Багатьох ботсванців таким чином заманювали виїхати за кордон, а потім змушували брати участь у бойових діях проти України.

У МЗС Ботсвани заявили, що кількість обманутих таким чином зростає "з тривожною швидкістю", і вони продовжують отримувати дзвінки від громадян, які вже перебувають на фронті. Як зазначає Bloomberg, вербувальників африканців до російської армії затримували в таких країнах, як Кенія та Південна Африка.