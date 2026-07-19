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Ботсвана заявила, що її громадян дедалі частіше змушують воювати проти України на боці рф

19 липня 2026, 13:53
Ботсвана заявила, що її громадян дедалі частіше змушують воювати проти України на боці рф
фото: Getty Images
У відомстві закликали громадян не погоджуватися на пропозиції роботи чи навчання за кордоном без попередньої перевірки.
Міністерство закордонних справ Ботсвани, що в Африці, застерегло своїх громадян від несправжніх оголошень про роботу – росія вербує все більше бостванців для війни проти України.
 
Про це пише Bloomberg.
 
У відомстві попередили власних громадян, щоб вони перевіряли, чи пропозиції про працевлаштування справжі. Багатьох ботсванців таким чином заманювали виїхати за кордон, а потім змушували брати участь у бойових діях проти України.
 
У МЗС Ботсвани заявили, що кількість обманутих таким чином зростає "з тривожною швидкістю", і вони продовжують отримувати дзвінки від громадян, які вже перебувають на фронті. Як зазначає Bloomberg, вербувальників африканців до російської армії затримували в таких країнах, як Кенія та Південна Африка.
 
Видання посилається на звіт організації Inpact, яка реалізовує програму All Eyes On Wagner. Там повідомляють, що на війні проти України загинуло щонайменше 316 жителів африканських країн.

 

війна в Україніросія окупанти

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