Бойко та Медведчук знову поїхали до Москви і зустрілись з прем’єром Росії Медведєвим
Медведєв розповів, що запросив на цю зустріч вищу раду партії "Єдина Росія", аби "розпочати діалог з Україною", повідомляє "Громадське".
"Говорити ми готові на будь-які теми з урахуванням того, що останнім часом був дефіцит спілкування", - сказав російський прем’єр.
За словами Медведєва, партійний діалог між Україною та Росією "практично згорнутий", тому "Єдина Росія" підтримує намір "Опозиційної платформи" відновити його.
Також прем’єр РФ побажав партії Бойка-Медведчука успіху на майбутніх парламентських виборах, аби "Опозиційна платформа" могла сформувати правлячу коаліцію.
Медведчук, зі свого боку, заявив, що на чільному місці в парламентській кампанії стоїть питання миру на Донбасі. Він наголосив, що без співпраці з Росією цього миру не досягнути.
Нагадаємо, на початку червня Бойко і Медведчук їздили в Санкт-Петербургдо глави "Газпрому" Олексія Міллера, щоб обговорити газове питання, оскільки "Газпром" хоче відновити продаж газу в Україну.
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