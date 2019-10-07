Бойко та Медведчук знову поїхали до Москви і зустрілись з прем’єром Росії Медведєвим

"Говорити ми готові на будь-які теми з урахуванням того, що останнім часом був дефіцит спілкування"

Лідери "Опозиційної платформи — за життя" Юрій Бойко та Віктор Медведчук поїхали до Москви, де провели зустріч з прем’єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

Медведєв розповів, що запросив на цю зустріч вищу раду партії "Єдина Росія", аби "розпочати діалог з Україною", повідомляє "Громадське".

"Говорити ми готові на будь-які теми з урахуванням того, що останнім часом був дефіцит спілкування", - сказав російський прем’єр.

За словами Медведєва, партійний діалог між Україною та Росією "практично згорнутий", тому "Єдина Росія" підтримує намір "Опозиційної платформи" відновити його.

Також прем’єр РФ побажав партії Бойка-Медведчука успіху на майбутніх парламентських виборах, аби "Опозиційна платформа" могла сформувати правлячу коаліцію.

Медведчук, зі свого боку, заявив, що на чільному місці в парламентській кампанії стоїть питання миру на Донбасі. Він наголосив, що без співпраці з Росією цього миру не досягнути.

Нагадаємо, на початку червня Бойко і Медведчук їздили в Санкт-Петербургдо глави "Газпрому" Олексія Міллера, щоб обговорити газове питання, оскільки "Газпром" хоче відновити продаж газу в Україну.