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Бойовики 10 разів порушували «перемир'я» на Донбасі, українські військові не постраждали — штаб

Бойовики десять разів порушували "тишу" у зоні бойових дій на Донбасі за 25 лютого. Поранених чи загиблих за минулу добу серед українських військових немає.
Бойовики 10 разів порушували «перемир Фото: Андрій Попіль

Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил, пише "Громадське".

Так, обстріли зафіксували біля Лебединського - бойовики використовували міномети 82-го калібру та великокаліберні кулемети. За даними штабу, найчастіше бойовики обстрілювали українські позиції біля Жолобка, Славного та Пісків.

Також обстріли фіксували біля Павлополя, Луганського та Шумів. У пресцентрі кажуть, що минулої доби бойовики намагалися "дискредитувати ЗС України безпідставними звинуваченнями у порушенні режиму припинення вогню".

З початку 26 лютого зафіксували одне порушення режиму припинення вогню. Так, біля Пісків бойовики використовували стрілецьку зброю.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ за 24 лютого зафіксувала менше порушень "тиші" у Донецькій області, ніж було 23 лютого - 23 та 170 відповідно. У Луганській області зафіксували два порушення, за 23 лютого місія не помітила жодного порушення.

Загалом від початку "перемир'я" 27 липня 2020 року й до вечора 24 лютого 2021 року моніторингова місія нарахувала 10 798 порушень - зокрема 3 546 вибухів, 1 233 невизначених боєприпасів, що пролетіли, 104 спалахи дульного полум'я, 61 освітлювальну ракету і щонайменше 5 854 черги та постріли.

В ОБСЄ порушенням вважають кожний постріл або вибух, а в штабі ООС обстріли однієї позиції вважають одним фактом порушення.

"Перемир'я" на Донбасі

Останніми тижнями у зоні бойових дій на Донбасі фіксують збільшення кількості обстрілів. Президент Володимир Зеленський пов'язував це зі спробою тиску на українську сторону в переговорах Тристоронньої контактної групи. А головнокомандувача ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що обстріли пожвавлюються перед проведенням засідань Тристоронньої контактної групи та після засідань РНБО щодо ухвалення санкцій за сприяння тероризму тощо.

Від липня 2020 року впродовж понад місяця головним досягненням "перемир'я" вважалося те, що немає втрат серед військових, однак дотепер за час "перемир'я" від обстрілів бойовиків загинули 12 військових.

Також військові регулярно підриваються на вибухових пристроях. За даними Міноборони, станом на 2019 рік на підконтрольній Україні території Донбасу було заміновано приблизно 700 тисяч гектарів.

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26 02 2021 11:44
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